Secretaría del Bienestar dará hasta 8 mil pesos para limpieza de viviendas en Acapulco, ¿hasta qué día se hace la entrega?

Horas antes de viajar por octava ocasión a Acapulco, tras el paso del huracán "Otis", el presidente López Obrador informó que han entregado a la fecha, mil 480 millones 224 mil pesos a familias de damnificados para limpieza de sus hogares y que el gobierno federal se alista para dar un monto mayor para la autorreconstrucción de las casas.

“Vamos hoy para allá en la tarde para la evaluación, en la búsqueda de los desaparecidos, el trato a los familiares de los que perdieron la vida, lo que tiene que ver con el reparto de despensas de las canastas básicas”, dijo el mandatario federal.

El mandatario proyectó el informe de hoy que recibió de parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, sobre la entrega de apoyos a familias en Acapulco.

“Ya son 190 mil apoyos entregados y un cobro diario del 97 por ciento. O sea, casi todos llegan a los módulos, ahí sí es una inversión hasta ahora de mil 480 millones 224 mil pesos. El operativo de pago transcurre en calma bajo la programación establecida de acuerdo a los apellidos, a las letras de los apellidos, día, hoy y módulo del Bienestar. La población ha respetado lo establecido”, leyó el mandatario.

La Secretaría del Bienestar ha realizado una gran inversión para la reconstrucción de Guerrero

"El Fonden era un barril sin fondo"

Previamente, el mandatario federal reiteró que su administración promovió la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), porque “era un barril sin fondo, que ocupaban políticos y empresarios para robar al erario público como acto de rapiña".

“Había un grupo selecto de proveedores en espera de tragedias por temblores, por huracanes, por cualquier calamidad para vender láminas de zinc, para vender colchonetas, de todo a precios elevadísimos, porque como se trataba de emergencias no se licitaba nada, se compraba todo sin licitación al doble, al triple, hacían su agosto. Eso se terminó y no se permite la corrupción, no somos iguales, pues”, resaltó.

En el actual Plan de Reconstrucción de Acapulco, explicó que la entrega de 8 mil pesos a cada familia para limpieza de sus hogares se reparten del día 29 de noviembre al día 7 de diciembre. Además, a partir del 8 de enero del 2024 comienza la entrega de los apoyos para la reconstrucción de viviendas.

