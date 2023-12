Hoy No Circula Sabatino 30 de Diciembre para CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) por medio de sus canales oficiales dio a conocer los vehículos que no circulan el día de hoy sábado 30 de diciembre, al ser el quinto sábado del mes. Los autos que no podrán circular dentro de la Ciudad de México y el Estado de México son aquellos con holograma 2 y placas foráneas,

Cabe señalar que de esta restricción quedan exentos, los vehículos que cuenten con los hologramas 0 (cero) y 00 (doble cero), junto con ellos también los autos híbridos y eléctricos, ya que estos sí están autorizados para circular todos los días incluyendo los sábados.

Anuncio sobre el Hoy No Circula del sábado 30 de diciembre 2023. FOTO / X @CAMegalopolis

Al ser el quinto sábado de diciembre también podrán ver acción los vehículos que tienen holograma 1. El Hoy No Circula no aplica para las motocicletas, taxis, vehículos destinados para el transporte público y automóviles que son conducidos por personal o trabajadores del sector salud.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Las restricciones vehiculares son vigentes en el horario de las 5:00 a las 22:00 horas del sábado 30 de diciembre. La CAME también ha mencionado que las restricciones de circular entran en las 16 alcaldías pertenecientes a la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México: