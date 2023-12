AMLO ya sabe cómo será su vida cuando se jubile en el 2024

El presidente López Obrador reveló cuál será la rutina que seguirá durante su jubilación, en la que contempla ocho horas diarias de trabajo de investigación histórica desde su quinta en Palenque, Chiapas y dejar hábitos como practicar beisbol. Durante la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, adelantó que durante su gobierno ha recopilado muchos tomos de información histórica para escribir más libros.

“Mi rutina será levantarme temprano y caminar una hora, luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más, pero ya muy cortas y a sentarme dos horas, dos horas y media. Me levanto de la mesa de trabajo, camino dos o tres vueltas más. Me tomo un café, me tomo un pozol, me vuelvo a sentar hasta la 1:30 que ya es la hora de la comida. Caminar y luego a sentarme a trabajar ocho horas, pero escribiendo. Y acostarme temprano para levantarme temprano. Y así”, compartió.

FOTO: Archivo

López Obrador afirmó que pasará gran parte del tiempo en su quinta, observando la flora del lugar y evadiendo todo tema político. “Para qué quiero más vida política si ahí los verdes se amotinan”, dijo. Afirmó que sólo recibirá a su familia y amigos cercanos, y ocasionalmente viajará a la Ciudad de México. “Cuando no esté Beatriz allá y esté acá por su trabajo”, dijo.

En la conferencia le preguntaron si seguirá jugando beisbol, que es su deporte favorito. “No se va a poder, no se va a poder porque hay que salir”, dijo.

También adelantó que dedicará a los jóvenes su próximo libro, que será de alrededor de 800 o 900 páginas en 20 capítulos, en el que dará a conocer hechos polémicos de corrupción y anécdotas de su gobierno.

El 2 de enero entregará a la editorial el original de su libro

“Es dedicado a los jóvenes, eso sí. Son 20 capítulos. Lo importante, lo bueno, es que va a ser extenso y estoy procurando que se lea por capítulo. El que quiera leer un capítulo lo lea, que no tenga que leerlo todo”, finalizó.

FOTO: Archivo

GKA