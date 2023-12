AMLO propone que el pueblo decida si los jueces del Poder Judicial activos permanezcan en sus cargos

Como parte de la reforma al Poder Judicial que enviará al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el pueblo decida si los jueces y magistrados en funciones continúa en esos cargos o se vayan.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo Federal explicó que los funcionarios que actualmente están en sus cargos también podrán participar como candidatos y la gente decida si continúan o no.

"Que entren en la competencia y el pueblo decide si se reeligen. En caso de jueces y ministros para que no manipulen a los jueces. Si son gente íntegra, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos y puede ser que continúen, pero la gente va a saber de quienes nada más están para sacar resoluciones en favor de la delincuencia organizada y de cuello blanco", dijo.

Dijo que hay que cambiar la manera en la que trabaja este órgano. FOTO: Presidencia.

Analiza qué se debe cambiar en el Poder Judicial

Ahondó que actualmente trabaja con un grupo para conformar la Reforma al Poder Judicial, pues se tiene que resolver la duración de los jueces, magistrados y ministros, así como la revocación de mandato, quién va a fiscalizarlos y a supervisarlos.

Y es que detalló que actualmente el Consejo de la Judicatura es la instancia que fiscaliza al Poder Judicial, pero afirmó "que es un florero".

Los jueces y magistrados deben ser elegidos por el pueblo, sugirió. FOTO: Archivo,

Aseguró que Javier Laynez ha actuado por consigna

De nueva cuenta el presidente López Obrador arremetió contra del ministro Javier Laynez Potisek por las resoluciones recientes, como echar abajo la desaparición de fideicomisos en el Poder Judicial o el decreto para evitar la venta de vapeadores o evitar que el gobernador de Nuevo León, Samuel García pueda definir a un gobernador interino.

"Me estaba platicando el gobernador de Nuevo León que ya estaba dormido cuando levantaron y le dijeron que ya habia resuelto la Corte, el señor Laynez, que no procedía que él nombrar a sustituto o dejara el gobierno de Nuevo León. Cómo se interpreta eso, pues que está actuando por consigna", criticó el tabasqueño,

El presidente aseguró que es necesario acabar con los privilegios.

No quiso opinar sobre la crisis en el Tribunal Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar sobre la crisis que se vive dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia del magistrado presidente, Reyes Rodríguez, pues no les tiene confianza.

“No opino, ya saben también lo que pienso desde hace un tiempo y sostengo sobre los organismos electorales en el país, no de ahora, de tiempo atrás, no les tengo confianza”, dijo.

En la conferencia de Palacio Nacional destacó que el Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas, “ellos lo saben, como voy a olvidar que hace dos tres años cancelaron dos candidaturas sin tener elementos, por consigna”, dijo