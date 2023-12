La Inteligencia Artificial revolucionará a todas las industrias: ¿es muy costosa de incluir en las empresas?

El mundo empresarial está en constante evolución, adoptar de manera temprana las nuevas tendencias tecnológicas puede significar un cambio radical. La integración de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una pieza clave para el progreso y la eficiencia, pero muchas firmas aún consideran que es caro integrarla, para entender qué tan costoso y benéfico es incluir la IA en los procoes, el Heraldo Digital platico con Antonio Fajer, presidente de Pentafon y experto en el tema.

El funcionamiento de la IA se basa en algoritmos que aprenden de grandes cantidades de datos, identificando patrones y tomando decisiones. Esto la convierte en una herramienta poderosa para las empresas, ya que puede automatizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y ofrecer conocimientos valiosos a partir del análisis de datos. En los últimos meses su desarrollo ha explotado y ha comenzado a cambiar el panorama empresarial y tecnológico.

¿Por qué es importante incluir la IA en las empresas mexicanas?

Según Fajer, la IA transaccional tiene una mayor presencia en México, mostrando una penetración significativa en diversos sectores, aunque su alcance aún es limitado. Por otro lado, la IA generativa, aunque con menos presencia, promete revolucionar varias industrias. Fajer destaca que, aunque la adopción de la IA es menor al 2% entre las empresas mexicanas, su impacto en la calidad del servicio es ya notable.

Frente al temor de pérdida de empleos por la IA, Fajer argumenta que lo que se observará será una recomposición de trabajos y una redefinición de puestos, más que una reducción total. Hace hincapié en la importancia de la capacitación para colaborar con la tecnología, comparando este fenómeno con transformaciones históricas como la Revolución Industrial y la era de la computación.

“Habrá una redefinición de los puestos, no considero que habrá una reducción total, si hay un riesgo para los colaboradores que por no estar bien capacitados no puedan interactuar… Por ejemplo, cambiaron los empleos, si antes alguien fabricaba el zapato a mano pues ahora iba a tener que mantener la máquina y los usuarios tuvieron una mayor calidad y mayor cantidad a menor costo”, refirió Fajer.

¿Es muy costoso integrar la Inteligencia Artificial?

En el contexto de la cultura laboral en México, Fajer explica que la IA podría ser un factor clave para optimizar los procesos y posiblemente reducir horarios laborales. Sin embargo, advierte que una reducción abrupta de horas podría afectar la competitividad del país a nivel global, por lo que debe ser paulatino, “no será de la noche a la mañana, eso llevará un período de dos o tres años”; este es un tema que ha generado debate entre ambos sectores, pues los trabajadores mexicanos piden desde hace varios meses un recorte de 48 a 40 horas para tener una vida más equilibrada.

Un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts sostiene que podría haber una reducción de entre el 20 y 70% en ciertas áreas. Al respecto, Camarena destacó que los trabajos más susceptibles de ser automatizados son aquellos que involucran tareas repetitivas, como papeleos, atención a clientes o tareas burocráticas. En cambio, resalta que actividades que requieren creatividad, toma de decisiones y acción en la vida real son más resistentes a la automatización.

Y contrario a la creencia popular de que la implementación de la IA es costosa, Fajer ilustra con ejemplos concretos que la adopción de la IA es asequible y trae consigo ahorros significativos. Describe cómo un sistema de IA puede eficientizar procesos como la atención al cliente en bancos, reduciendo costos operativos y tiempos de respuesta.

“Desarrollar un robot (que pueda optimizar tareas, por ejemplo bancarias) puede costar entre 300 o 400 mil pesos y mantenerlo unos 80 mil pesos, pero imagínate eso contra acceder a cerca de medio millón de clientes, lo que te ahorras en todo el proceso y tiempos de llamada”, mencionó Fajer.

¿En qué sectores se podría implementar más fácilmente la IA?

Fajer afirma que la IA no se limita a la generación de textos o imágenes; su aplicabilidad abarca todos los sectores e industrias. Subraya que la IA no solo es beneficiosa para las empresas, sino también para los empleados y clientes, promoviendo trabajos más motivantes y la creación de nuevos productos y servicios.

“En los años 80, en aquellos momentos inventaron las primeras tecnologías de cómputo personal y hoy yo no creo que ni tú ni yo conozcamos ninguna empresa, ningún proceso en el que que no haya una computadora… Lo mismo pasará con la inteligencia artificial, no habrá ninguna empresa que no la integre en el futuro”, sentenció.

Finalmente, Fajer aborda los desafíos de integrar la IA, enfatizando la necesidad de una implementación controlada y supervisada para prevenir usos incorrectos o peligrosos y destaca la importancia de una colaboración global en la regulación de la IA para asegurar su uso ético y seguro.