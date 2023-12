“Sí le falta, claro que sí”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras reconocer que el Tren Maya es una obra que aún no está concluida.

En un encuentro de 43 minutos con medios de comunicación a bordo del Tren Maya entre las estaciones Mérida Teya a Cancún, dijo que son las mismas críticas que recibió cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que ahora es la terminal área que tiene el mayor volumen de carga “y ya debe de estar siendo autosuficiente”.

“Son obras que llevan tiempo en la vida creo yo que estamos poco a poco, gateamos, luego caminamos luego caemos, luego nos volvemos a parar hasta que empezamos a correr”, enfatizó.

Adelantó que será el 29 de febrero cuando se tendrá completo toda la ruta del Tren Maya.

“¿Por qué estamos pensando desde ahora? Porque estamos echando a andar la operación ya cómo se hace camino al andar qué hora es allá las dos menos, ya llevamos varios días, semanas, meses, prácticas, falta la cuestión operativa, el funcionamiento, la venta de los boletos, la vigilancia, el mantenimiento, los nuevos trenes porque este es estándar, pero habrá otros”, indicó.

Afirmó que no se dejará una deuda hacia futuro a la empresa porque “en muy poco van a tener ya lo que llaman el punto de equilibrio, será autosuficiente sin necesidad de aumentar mucho el pasaje”.

"Yo creo que en tres años, cuatro años, pero vale la pena en estos tres años, además ya está asegurado el que van a tener recurso para el mantenimiento en los contratos bien establecido, de qué las empresas tienen que estar otorgando mantenimiento cinco años a todo el tren, va en el contrato eso no será problema", acotó.

El presidente afirmó que “todos” deben de cuidar el Tren por lo que decidió entregar la administración a la Sedena lo cual no es militarizar.

“Cuidar esto, que entre todos cuidemos lo que es de todos, que no se destruya, que cuidemos lo público, lo que es de todos los mexicanos, también por eso es que tome la decisión de entregar la administración del tren a la Secretaría de la Defensa Nacional”, afirmó.

“La defensa nacional porque se busca que el tren no se privatice, que no haya un camión hacia adelante y lo venden, no, es patrimonio nacional”, dijo.

Señaló que serán cuatro helicópteros los que estarán garantizando la seguridad del tren maya, entre ellos un helicóptero ambulancia.