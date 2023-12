AMLO pide respetar el triunfo de Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala

Al hacer un llamado para que se respete el triunfo en las elecciones presidenciales de Guatemala de Bernardo Arévalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a que la ONU se pronuncie al respecto. Sin pregunta de por medio, manifestó que se debe respetar la voluntad del pueblo guatemalteco.

“Aprovecho también para hacer pues un llamado a las autoridades de forma respetuosa de Guatemala para que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala que eligió al presidente de ese país vecino hermano Bernardo Arévalo”, indicó.

FOTO: Especial

Afirmó que el político ganó plenamente la elección, sin embargo, se han presentado obstáculos durante su asunción gracias a la resistencia a la democracia y falta de respeto al pueblo guatemalteco. Por ello, urgió a que se pronuncie la Organización de las Naciones Unidas.

“Ya la OEA está pidiendo que se respete la democracia en Guatemala. Y estoy hablando de la OEA. Pues ya se pueden imaginar lo extremo de la actuación de ciertos grupos en Guatemala, que no es todo el pueblo de Guatemala. Pero sí deseamos que se resuelva la situación, que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala”, expresó.

López Obrador argumentó que su llamado no es una acción intervencionista ya que México y Guatemala son países hermanos y vecinos. Añadió que no respetar la voluntad popularn en Guatemala puede originar conflictos internos, por lo que reiteró que los sudaméricanos son "nuestros hermanos" y deseó que no surja inestabilidad política en la frontera sur.

Fiscalía de Guatemala pone en riesgo asunción presidencial de Bernardo Arévalo

Tras el triunfo de Bernardo Arévalo durante las elecciones presidenciales de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral recibió una investigación por parte de la Fiscalía que señala irregularidades y anomalías durante el proceso democrático, lo que supone un riesgo para la legitimidad del cargo presidencial. Por su parte, Arévalo asegura que las acciones de la Fiscalía son parte de un "golpe de estado" para evitar que tome cargo el 14 de enero.

En tanto, el presidente saliente, Alejandro Giammattei descartó que existan pruebas para evitar la asunción de Arévalo, y aseguró que existe una manipulación mediática y política por parte de Estados Unidos, por lo que hizo un llamado al Departamento de Estado a una rendición de cuentas ante su "injerencia" con el país sudamericano.

Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales de Guatemala

FOTO: Cuartoscuro

El pasado martes 12 de diciembre el presidente electo acudió a un juzgado con el fin de supervisar el expediente sobre las acusaciones en su contra. Sin embargo, mencionó que el juez Fredy Orellana le negó el acceso a la documentación. El Congreso y la Fiscalía también ha intentado encarcelar a algunos de sus aliados.

Con información de Iván Evair Saldaña

