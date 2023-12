¿Qué son los microsismos y por qué no activan la alerta sísmica?

La mañana de este martes 12 de diciembre se registraron tres microsismos con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que los temblores tuvieron una magnitud de 2.8, 2.4 y 3.0; además, anunció que los movimiento telúricos ocurrieron al suroeste de la demarcación. Por su parte, el jefe de Gobierno, Martí Batres, destacó que hasta ahora se mantiene el saldo blanco y no hay reporte de daños materiales.

El funcionario destacó que en realidad se percibieron tres microsismos en la capital, los cuales se sintieron más fuertes en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. No obstante, estos movimiento telúricos no activaron la alerta sísmica, hecho que ha sido cuestionado por cientos de capitalinos, pero ¿por qué no se activó la alerta sísmica? Aquí te explicamos.

Sigue leyendo:

Martí Batres confirma microsismos en la CDMX: "Activamos los protocolos de emergencia"

VIDEOS: así se vivieron los microsismos en la CDMX

Tres microsismos tomaron por sorpresa a los capitalinos. Foto: captura de pantalla.

¿Qué son los microsismos?

De acuerdo con información ofrecida por el Instituto de Geofísica de la UNAM y el Servicio Sismológico Nacional, los microsismos son ocasionados por pequeñas rupturas en el interior de la tierra, las cuales ocurren cerca de la superficie de la tierra y a pocos kilómetros de profundidad. Se trata de movimientos que no son inusuales, tomando en cuenta que el país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial.

Para que un temblor sea considerado como microsismo debe tener una magnitud menor a 3.0 en la escala de Richter, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos. Estos movimiento telúricos se caracterizan por ser superficiales, por lo que - aunque son perceptibles - duran muy poco y presentan ondas de movimiento muy pequeñas.

Los microsismos presentan ondas de movimiento muy pequeñas, pero son perceptibles. Foto: especial.

¿Por qué no suena la alerta sísmica con los microsismos?

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) recordó a los capitalinos que este 12 de diciembre no se activó la alerta sísmica debido a que no es posible alertar a la población cuando el epicentro es en la Ciudad de México.

Aunado a ello, los microsismos no activan la alerta sísmica, ya que solo se activa con temblores de magnitud mayor a 5.6 y cuyo epicentro es cercano un sensor.