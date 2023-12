Exhiben a magistrada Mónica Soto en comida con diputado Sergio Gutierrez Luna

Luego de que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, anunció su renuncia al cargo el pasado 11 de diciembre, en redes sociales comenzaron a circular nombres de posibles remplazos para el puesto, uno de los más sonados es el de la magistrada electoral Mónica Soto.

No obstante, la magistrada se vio envuelta en polémica luego de que fue vista en una reunión con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Después de que las fotografías se volvieron virales en redes sociales como X - antes Twitter - Mónica Soto rompió el silencio y confirmó el encuentro que tuvo con el legislador, asegurando que esto no compromete su independencia judicial.

Sigue leyendo:

Reyes Rodríguez Mondragón no renunciará como magistrado del Tribunal Electoral

Caos en TEPJF; magistrados desmienten a presidente sobre solicitud de renuncia

Las fotos circularon en redes sociales. Foto: especial.

Mónica Soto confirma que comió con el diputado Sergio Gutierrez Luna

Ante medios de comunicación, la magistrada Mónica Soto sentenció que sí se había reunido y seguirá hablando con representantes de diversas fuerzas políticas, no solo de Morena. Agregó que aún hay dudas en actores políticos sobre la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Yo me he reunido con el diputado de Morena (Sergio Gutiérrez), salió una foto y qué bueno que me preguntan para aclarar, él es representante y me he reunido con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme qué está pasando, si el conflicto interno los afecta como partidos, como me han preguntado otras fuerzas políticas", dijo la magistrada ante medios de comunicación.

La magistrada dijo que seguirá hablando con representantes de diversas fuerzas políticas. Foto: cuartoscuro.

¿Qué pasa en el TEPJF?

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, anunció su renuncia al cargo, después de que los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, compartieron una carta en la que le solicitaron la renuncia al cargo.

Los magistrados dieron a conocer que hay una pérdida de confianza dentro del tribunal derivado de que Reyes Rodríguez ha mostrado debilidad en el manejo de esta institución "que es de vital importancia para la estabilidad democrática del país". Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña aseguraron que las decisiones de Reyes Rodríguez carecían de confiabilidad ya que en sus funciones se ha sometido a intereses ajenos al tribunal.