El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó en sus redes sociales que el "olor a ajo" que se desprendía en alcantarillas y coladeras de colonias de Guadalajara y Zapopan era provocado por una sustancia que, según el mandatario, no representa ningún riesgo para la ciudadanía. De igual forma, afirmó que las investigaciones seguirán su curso para esclarecer cómo terminó este líquido en el drenaje.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, durante las maniobras de desasolve, han encontrado rastros de disulfuro de alilo, un agroquímico causante del peculiar olor en Guadalajara, lo que ha provocado varias denuncias ciudadanas, ya que en un inicio se pensaba que se trataba de una fuga de gas.

Dicho personal, alrededor de las 22:00 horas de este 6 de noviembre, tomaron muestras del agua de drenaje para sus análisis, de igual forma se realizó un lavado a la altura de la Avenida Patria y en la calle Volcán Pico de Orizaba. También se tuvieron reportes por "olor fétido" en los cruces de Popocatépetl y Volcán Etna, perteneciente a la colonia El Colli.

¿Qué es disulfuro de alilo y cómo afecta a la salud?

En un mensaje publicado en sus páginas oficiales, Protección Civil de Jalisco explicó que el aroma detectado "es irrritante para las vías respiratorias". Se realizó el monitoreo de 11 pozos de visita en la línea de la calle Popocatépetl. También se analizó a dos empresas en donde posiblemente se desprendía el olor, arrojando un resultado negativo.

El disulfuro de alilo es un agroquímico que tiene como función disminuir la reproducción de insectos o plagas, además de que también se usa como un farmaceútico. Protección Civil ha señalado que tiene un bajo impacto ambiental y no representa ningún riesgo para el ser humano.

"No se detectó explosividad o vapores orgánicos volátiles, por lo que se descarta riesgo para la ciudadanía; una vez determinado que no hay presencia de marcadores, el mismo personal de Monitoreo tomó muestras del líquido corriente en la línea, a la par de inspecciones alrededor del punto reportado, al no encontrarse una posible causa, se lleva a cabo un lavado con jabón y Simple Green, en conjunto con las autoridades de Protección Civil Estatal y Municipal", señalan a través de un comunicado autoridades estatales.

En redes sociales usuarios especularon con el olor a ajo

En redes sociales, acompañado de los reportes por el olor intenso, se sospechaba por los usuarios, que podría tratarse de un químico conocido como acrilonitrilo, que el pasado 10 de octubre se trasladaba en un camión que transportaba 30.5 toneladas de esta sustancia y que fue robado en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco.

Desde la Unidad Municipal de Protección Civil en Zapopan, el Comandante Mario Alberto Espinosa Ceballos aclaró que no se han tenido personas intoxicadas por este olor y si se detecta el aroma, hay que hacer una ventilación natural.

Con información de Mayeli Marisca