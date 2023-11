VIDEO: golpean a maestro de la Vocacional 8 por señalamientos de acoso sexual

Jóvenes de una colectiva feminista acudieron al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 8 (CECyT) o Vocacional 8, donde encararon a un profesor por supuestos casos de acoso sexual en contra de las alumnas menores de edad, pero también de algunas maestras de la institución.

Al principio del video, únicamente aparece una mujer con la cara cubierta por una capucha de su sudadera y un paliacate morado, quien hace los reclamos correspondientes: "Usted, siendo una persona casada que ha acosado a maestras, alumnas y ha amenazado. No lo queremos en la institución, y si no se cumple, no nos va a quedar más que irnos a paro. No es la primera vez que lo hace, que tiene relación con una mejor (...) Empiecen niñas, ya saben qué hacer".

El video comenzó a circular por las redes sociales. Crédito: Contingente Amatista ESIA Ticomán

Jóvenes arremeten contra profesor de la Voca 8, cansadas del acoso sexual. Reclaman justicia

Al terminar el discurso, aparecen por lo menos una decena de mujeres que lo someten en el piso y lo empiezan a rociar con un spray morado por el cuerpo, y también lanzan algunos ataques tanto con los puños, como con los pies, al tiempo que le lanzan diversos insultos y el profesor grita. Después lo sacan arrastrando del salón, le piden que se vaya del plantel, pero el maestro, identificado al grito de "Palma", reclama tener derechos

También se publicaron fotografías en el contingente Amatista ESIA Ticomán y en la colectiva Ingenieras Feministas de ESIAZ, donde se puede que además de arremeter contra el profesor, pintaron algunas frases por las paredes de la escuela con reclamos hacia la institución y quienes han permitido el acoso.

Las jóvenes se organizaron para también hacer pintas para reclamar justicia. Crédito: Contingente Amatista ESIA Ticomán

"Ni una más", "Fuera acosadores"; "No protegen al estudiantado"; "no más acoso"; "No es no", "V8 Encubre acosadores", "El Poli no me cuida, me cuidan mis compañeras", "Pudiste ser tú" o "Revolución y resistencia", son solamente algunas de las pintas que pueden encontrar en color morado por todo el plantel.

Autoridades todavía no se pronuncian sobre las agresiones a un profesor, ni sobre el acoso que señalan las alumnas

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, así como las del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 8, han guardado silencio de manera oficial, pero se espera que los próximos días aparezca un posicionamiento oficial, así como acciones a tomar por parte de la dirección.