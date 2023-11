Mamá que golpeó a maestra de kínder en Cuautitlán rompe el silencio: “Gracias a los medios estoy en prisión”

A casi cuatro meses de los hechos, salió a la luz la versión de la madre de familia que golpeó a una maestra por, supuestamente, maltratar a su hijo en el Colegio Frida Kahlo, ubicado en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli. Laura, quien hoy se encuentra presa en el Penal de Barrientos, rompió el silencio y responsabilizó a los medios de comunicación por estar en prisión.

En el más reciente episodio de Penitencia, podcast de la abogada y activista Saskia Niño de Rivera, la mujer afirmó que no se arrepiente de las agresiones en contra de la profesora Brenda, a quien golpeó en repetidas ocasiones para "defender" a su hijo, luego de que le encontró una herida en el brazo, aparentemente una quemadura.

Laura, la madre que agredíó a una profesora en Cuautitlán Izcalli. Foto: Especial

¿Cómo ocurrió la agresión contra la maestra?

El caso se remonta hasta julio pasado, cuando Laura y su esposo irrumpieron en el colegio para agredir física y verbalmente a la profesora, a quien culparon por la lesión en el brazo de su hijo. Las imágenes del ataque fueron difundidas en redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales y suscitaron una ola de indignación no sólo por la acometida al interior de la escuela, sino porque el padre de familia iba armado y amenazó de muerte a la docente frente al menor de edad.

Poco después de lo ocurrido, la misma profesora —identificada como Brenda— declaró que ella no era la maestra titular del grupo donde se encontraba el niño supuestamente agredido y que al momento del ataque se encontraba supliendo a una otra docente, por ello, señaló que "los padres no iban por alguien en específico, simplemente por quien les abriera la puerta"; además, al dar sus primeras declaraciones, afirmó que la quemadura que presentó el menor pudo haber sido por la fricción en una resbaladilla.

Sólo defendí a mi hijo, dice madre del menor que agredió a la profesora

A más de 120 días de los hechos, Laura comentó que sólo actuó junto a su esposo para "defender" a su hijo "de lo que sea y de quien sea". Aunque la madre de familia se considera una persona "tranquila", al momento de acudir a la escuela y que su hijo identificara a su supuesta agresora, no pudo contenerse y se le fue encima. "No lo pensé, me salió de repente", dijo.

"Mi hijo me dijo 'es ella, fue ella mamá'. Ahí fue cuando yo me le fui encima. No lo pensé, me salió tan de repente", explicó, y rechazó que tanto ella como su esposo hayan obligado a la maestra a ponerse de rodillas para pedirle perdón al menor de edad. "Solo la golpeé y le dije ‘a mi hijo no lo vuelves a tocar’. Eso no pasó, la única que le pegué a la maestra fui yo. Mi esposo hasta me decía ‘ya amor, ya suéltala’", abundó Laura para el micrófono de Saskia Niño de Rivera.

La pareja agredió a la docente al interior del plantel educativo. Foto: Twitter, @RaulGtzNR

"Únicamente le pegue", dice la madre del menor sobre la maestra

Desde que ingresó al penal, Laura no ha tenido contacto con su hijo de tres años y su día se basa en leer la biblia, esperar la hora de la comida, lavar sus trastes y permanecer "tranquila", mientras tacha de "injusto" que quiera dictarle una "sentencia bien larga" pues la joven madre afirma que su esposo podría recibir una pena superior a la de un secuestrador; en cambio, ella podría pasar 40 años en la cárcel por el delito de extorsión.

Hasta la fecha, la mujer siente "coraje" porque su hijo es muy tranquilo y obediente, y "no había necesidad de hacerle eso [la supuesta quemadura]", y afirmó que "únicamente le pegué. Fueron unas lesiones leves, todavía dijeras la dejé paralítica, le saqué un ojo, bueno voy de acuerdo, pero pues no"; sin embargo, achacó a las redes sociales y a medios de comunicación que le "arrebataran" a su hijo.