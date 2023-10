Se registra sismo en San Blas Atempa, Oaxaca

La mañana de este domingo 8 de octubre se registró un nuevo sismo con intensidad de 4.1 al este de San Blas Atempa, Oaxaca sin que hasta el reporte se registren personas lesionadas o daños a estructuras; el temblor se dio tan sólo un día después de que la alerta sísmica despertó a la ciudadanía el pasado viernes 6 de octubre por un movimiento telúrico en el mismo estado.

De acuerdo con el Sismológico Nacional el preliminar del sismo de este domingo fue de 5.1 grados en la escala de Richter y tuvo lugar a 55 kilómetros al sur de Salina Cruz, aunque minutos más tarde informaron que la magnitud final fue de 4.1 al este de San Blas Atempa. El movimiento inició a las 05:13 de la madrugada con una profundidad de 16 kilómetros. Ante ello se iniciaron los protocolos para asegurar el bienestar de la población sin que hasta el momento se registren daños.

Este fue el primer reporte que dieron las autoridades. (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter, ahora X, que "mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil para realizar una evaluación preliminar de la zona". Cabe destacar, que a diferencia del sismo ocurrido hace unos días, la intensidad del temblor de este domingo no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Luego de la preocupación que despertó el incidente, Protección Civil informó por medio de redes sociales que no se reportaron afectaciones, aunque el monitoreo continúa. Asimismo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano explicó que al no superar los niveles preestablecidos, no se activó la alerta sísmica, aunque los usuarios de redes sociales despertaron con la alarmante noticia y compartieron memes para hacer más amena la mañana.

