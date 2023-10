¿Quién fue Alberto Hernández Unzón, meteorólogo mexicano que murió hoy viernes?

Este viernes 6 de octubre el mundo de la televisión y el ámbito dedicado a la meteorología se encuentran de luto, esto luego de que se confirmara el fallecimiento del ingeniero mexicano Alberto Hernández Unzón, quien durante más de 30 años estuvo al frente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La noticia de la muerte del también conocido como "El Jefe de la Meteorología" fue confirmada por su sobrino Emmanuel Hernández, quien le dedicó unas palabras en su cuenta de Facebook.

“El dolor de tu partida me rompe el alma, no puedo creerlo me niego a creerlo... Aunque se, que ahora ya no estas sufriendo, y que ya te reuniste con todos aquellos que ya no están aquí y eso me da una falsa tranquilidad”, se lee en la publicación. Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte, sin embargo, ha trascendido que en las últimas semanas su salud se había deteriorado.