Hoy no circula: estos automóviles descansan el viernes 6 de octubre en la CDMX

Desde el 20 de noviembre de 1989, fecha en la que se implantó por primera vez el programa Hoy no circula, éste se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para el control de la contaminación ambiental.

Mediante la reducción del 20 por ciento del parque vehicular potencialmente contaminante, se permite que la concentración de ciertos compuestos potencialmente dañinos no enturbien el aire de la ciudad.

¿Qué autos no circulan hoy en la CDMX?

Los automóviles y camionetas que cuentan con engomado azul, hologramas 1 y 2 y placas de circulación con terminación en 9 o 0, no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas en las calles de la Ciudad de México.

Desde hace algunos años también se aplica el programa Hoy no circula sabatino. En ese caso, los vehículos con holograma 1 y placas de circulación con terminación non no podrán circular durante este sábado. Lo mismo aplica para aquellos vehículos con holograma 2.

¿Qué automóviles están exentos del programa Hoy no circula?

Los autos que tienen hologramas cero o doble cero, tienen motores eléctricos o híbridos o emplean combustibles considerados limpios por su baja emisión de contaminantes, están exentos del programa Hoy no circula.

A estas exenciones se suman aquellos vehículos que cuenten con placas de auto clásico, de transporte de personas que padecen alguna discapacidad o con pase turístico, entre otros.