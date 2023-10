Andrés Roemer: no hay fecha para extradición del intelectual, aclara la Embajada de Israel

Debido a que se trata de un proceso "largo y complejo", la extradición de Andrés Roemer no se llevará a cabo el próximo 16 de octubre, como se informó en algunos medios de comunicación; no obstante, la Embajada de Israel en México aclaró que ya se solicitó al Tribunal de Distrito de Jerusalén la extradición del exdiplomático acusado de abuso sexual y violación. Aunque las autoridades israelíes presentaron una solicitud para que permanezca detenido hasta que concluya el procedimiento, será hasta la próxima audiencia, programada dentro de dos semanas, "donde se determinará su situación de detención".

La representación diplomática destacó que no es posible estimar cuándo el Tribunal tomará una decisión sobre la extradición, ya que estas audiencias pueden prolongarse durante varios meses. Esta información contradice las declaraciones previas de la policía de Israel, que había adelantado la extradición para el 16 de octubre. Por su parte, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, apuntó que "en este momento la solicitud cumple con todas las condiciones para que se pueda extraditar. (...) Lo que se espera ahora es una audiencia que puede durar entre semanas y meses, no sabemos exactamente cuándo. Tan pronto como el Tribunal apruebe la extradición, esta podrá llevarse a cabo".

"En ese momento no es posible estimar cuándo el Tribunal tomará una decisión sobre la extradición de Roemer. Al momento no se ha fijado una fecha para la audiencia de la petición de extradición y se debe tomar en cuenta que las audiencias pueden durar varios meses. La extradición de Andrés Roemer no se llevará a cabo el 16 de octubre. Se trata de un proceso largo y complejo, y aún no se sabe cuánto durará", apuntó la Embajada.