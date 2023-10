Josefina Román: "Con sentencia de la SCJN se privilegia la colegialidad"

Este lunes 02 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión designar a dos de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que faltaban, además más se respetó la autonomía del instituto, dando oportunidad para se pudiera sesionar con cuatro comisionados.

Al respecto, la comisionada del INAI Josefina Román Vergara, destacó que la sentencia del máximo tribunal privilegió el principio de colegialidad.

"Nos da mucho gustó que la suprema corte, la mayoría de ministras y ministros nos permiten sesionar con cuatro comisionados. Se privilegió el principio de colegialidad [...] Nos parece muy importante que hoy la SCJN haya puesto en el centro de este tema a las personas".

En entrevista con Judit Díaz y Raúl Aranda en Heraldo Noticias Yucatán de El Heraldo Radio, Román Vergara destacó que "lo que hacemos es tutelar dos derechos humanos, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales".

Comentó además que pese a no dejar de haber trabajado, realmente lo que no se podía resolver las quejas de los particulares por la falta de entrega información, toda vez que fueron poco más de 150 días los que no se pudo sesionar.

"Somos respetuosos de lo que opine el presidente"

Respecto a las declaraciones que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la comisionada Josefina Román destacó que se ha mantenido el contacto para que haya una retroalimentación, por lo que siempre se han mostrado respetuoso.

Como respetuosos de lo que en su caso opine el presidente de la República, somos un órgano constitucionalmente autónomo garantizamos la transparencia el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales evidentemente no somos cómodos a ningún poder entonces lo que hacemos es honrar la Constitución bueno, pues de entrada no son cómodos a algunos poderes

