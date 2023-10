FUERTES IMÁGENES: hombre “recoge” perros callejeros y se los da de comer a sus mascotas

Pese a que el maltrato animal es un delito penalizado en 31 entidades del país, cada día los casos van en aumento. De acuerdo con una investigación, realizada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD), siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de algún tipo de agresiones. En este contexto, en redes sociales se volvió viral un fuerte video que muestra una presunta agresión contra perros callejeros en el municipio de Ecatepec, en Estado de México.

En las imágenes, compartidas por Leticia Varela -activista y extitular de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)-, se observa a un perrito callejero tirado sobre el patio de una casa, mientras que otros canes se aproximan para atacarlo. En el video se ve que dos perros sometieron al animal indefenso por el cuello, sin que se pudiera defender. Aparentemente, el lomito atacado ya no tendría signos vitales al momento de los hechos.

Dos perros atacaron a un lomito indefenso. Foto: captura de pantalla.

Piden la intervención de las autoridades

Los videos fueron capturados por vecinos de la colonia San Vicente Chicoloapan, quienes aseguran que un hombre se dedica a "recoger" perros callejeros, para posteriormente utilizarlos como alimento de sus mascotas. Los habitantes de la zona acusan que ya han denunciado los hechos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, pero no han recibido respuesta por parte de las autoridades, quienes no han acudido a la vivienda para inspeccionar a los animales que viven ahí.

Internautas se manifestaron en X -antes Twitter- para exhortar a las autoridades a que investiguen los hechos y el caso no quede impune. "Lamentable situación que vivimos"; "No puede ser tanta maldad en la gente. Y lo peor que nadie los castigue"; "Dios mío hasta donde hemos llegado ojalá y hagan algo"; "Me da miedo todos estos sucesos, ningún ser vivo debería de pasar por algo así"; y "el tipo si hace esto no se detendrá ahí, debe ser un dolor de cabeza para los vecinos", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en redes sociales.

Perritos callejeros serían las víctimas. Foto: cuartoscuro.

Cabe mencionar que en Estado de México el maltrato animal es un delito que se castiga con penas de 3 a 6 años de prisión, según información de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De igual manera, las personas que resulten culpables por este delito se enfrentarán a multas de entre 150 a 300 días de salario mínimo.

