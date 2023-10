Claudia Sheinbaum y Juan Ramón de la Fuente se reúnen, acuerdan trabajo conjunto

A través de una publicación realizada en su perfil de la red social X, antes Twitter, la Dra. Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, compartió una fotografía de su reunión con Juan Ramón de la Fuente, ex embajador de México ante la ONU y ex rector de la UNAM.

Derivado de encuentro, la militante de Morena agregó en su mensaje que ambos acordaron trabajar en conjunto para continuar con la transformación del país. De la Fuente destacó en 1999 cuando fue designado rector de la UNAM tras la huelga estudiantil que duró 10 meses, además de lograr la declaración de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

La ex jefa de Gobierno por su parte, ha mantenido una relación cercana con científicos, académicos e investigadores, además de llevar una buena comunicación con quienes pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que no ha resultado extraño la reunión con De la Fuente. No obstante, el también médico, se había alejado de la vida política desde el pasado 13 de septiembre cuando dejó su labor como embajador de México ante la ONU.

De la Fuente respalda a Claudia Sheinbaum

En su momento, Juan Ramón de la Fuente mostró sus intenciones de contender en las próximas elecciones presidenciales de 2024, ya que desde 2018 intentó lanzarse de forma independiente en 2018. Como parte de este escenario, trascendió que en su momento, hubo roces entre De la Fuente y Marcelo Ebrard, ex aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación.

Ahora, el ex embajador de México en la ONU ha mostrado su respaldo a Claudia Sheinbaum, quien ha destacado por su perfil científico y académico, en favor de la educación y de impulsar la innovación tecnológica en favor del desarrollo del país. Hasta el momento no se han compartido mayores detalles de la reunión.