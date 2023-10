Calendario SEP 2023: ¿cuándo es el último día de clases y por qué no habrá puentes en diciembre?

El pasado lunes 28 de agosto dio inicio al Ciclo Escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con ello de manera oficial los estudiantes del nivel básico de educación en nuestro país retornaron a las aulas de manera presencial, de esta manera también comenzaron a desarrollarse, a la par de la actividad educativa, el Consejo Técnico Escolar (CTE), el cual es considerado un espacio creado al interior de las escuelas en el que los maestros toman decisiones para maximizar los aprendizajes.

Durante estas jornadas dirigidas a directivos y docentes, las clases se suspenden para el alumnado, por lo que suelen disfrutar de puentes si se desarrollan cerca del fin de semana. Durante este año escolar, en el calendario oficial de la SEP se señalan al menos 13 sesiones de CTE, de los cuales cinco ya se desarrollaron precio al regreso a clases, del 21 al 25 de agosto. Los otros 8 se efectuarán en el transcurso del Ciclo Escolar.

Consejo Técnico Escolar de octubre

El siguiente CTE se desarrollará el viernes 27 de octubre. FOTO: Cuartoscuro

Fue el pasado viernes 29 de septiembre cuando, una vez iniciadas las clases, se desarrolló el primer Consejo Técnico Escolar, por lo que ese día no se laboró en los planteles educativos. Cabe destacar que los días de CTE son considerados informalmente un puente, ya que al desarrollarse los días viernes le permite a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tres días de descanso, al conectarse con el fin de semana.

Es por ello que el alumnado volvió a las aulas el pasado lunes 2 de octubre. El siguiente CTE se desarrollará el viernes 27 de octubre, por lo que de nueva cuenta los estudiantes podrán gozar del puente respectivo. Después de esta fecha el siguiente día de descanso obligatorio corresponderá al 2 de noviembre, considerado oficial, por el Día de Muertos.

Megapuente de noviembre 2023

El periodo vacacional de fin de año abarcará del lunes 18 de diciembre de 2023 al martes 2 de enero de 2024. FOTO: Cuartoscuro

Dado que cae en jueves el alumnado no podrá conectarlo con el fin de semana y tener otro puente de descanso. No obstante, en poco tiempo disfrutarán de un megapuente de cuatro días con motivo del 20 de Noviembre, Día de la Revolución Mexicana, el cual se conmemorará el lunes 20. El descanso comenzará desde el viernes 17 de noviembre, dado que durante esa jornada no habrá clases debido a labores de descarga administrativa.

Enseguida comienza el fin de semana y el lunes 20 se suspenden las labores escolares. Es por ello que será hasta el martes 21 de noviembre cuando los estudiantes retornarán a las aulas. Durante esa semana los alumnos sólo tendrán tres días de clases, ya que el viernes siguiente, 24 de noviembre, habrá CTE.

¿Cuándo es el último día de clases y por qué no habrá puentes en diciembre?

El lunes 8 de enero de 2024 cuando los niños regresarán a clases. FOTO: Cuartoscuro

Una vez que comienza el último mes, los estudiantes tienen la certeza de estar cursando sus últimos días antes de las vacaciones correspondientes a las fiestas de fin de año. Este periodo abarcará del lunes 18 de diciembre de 2023 al martes 2 de enero de 2024, tiempo en el que podrán disfrutar de la Navidad y las celebraciones de Fin de Año.

Será el lunes 8 de enero de 2024 cuando los niños regresarán a clases, esto debido a que los docentes tendrán durante la primera semana del año un Taller Intensivo de Formación Continua. Finalmente, durante diciembre los estudiantes no gozarán de ningún puente debido a que durante este mes no está programado ningún CTE ni labores de descarga administrativa.

