"Acapulco quedó devastado": corresponsal de HMG advierte que la cifra de muertos en Guerrero aumentará y la reconstrucción tomará años

Antonio Ramírez, gerente de El Heraldo Radio Acapulco, habló sobre la situación que se vive en el puerto y en el estado de guerrero, tras el paso del huracán "Otis". En entrevista con José Luis Sánchez Macías para Heraldo Media Group, aseguró que se trata de "las peores 72 horas en la historia de Acapulco". Explicó que en este tiempo ha habido rapiña, saquearon todo y los inmuebles están completamente vacíos.

"No hay una tienda, no hay un centro comercial que no haya sido completamente saqueado"

Informó que sólo hay una gasolinera que está atendiendo en Acapulco, pero que hay filas interminables. "Todo el panorama es devastador, no hay una sola colonia en toda la ciudad que tenga agua, no hay una sola que tenga electricidad. La isla de la Roqueta es una sola piedra, los cerros quedaron pelones, no hay transporte público, no hay por donde caminar, no hay comida", lamentó.

Explicó que la Zona Diamante, es decir, una de las más lujosas del puerto, está devastada. "Faltará mucho trabajo, mucha ayuda, pero es muy difícil que se recupere el puerto. Es algo que va a tomar varios años", abundó.

"Acapulco está devastado"

FOTO: Daniel Ojeda

¿Avisaron que iba a llegar un huracán?

Antonio Ramírez explicó que en Acapulco se avisó que se daría este fenómeno meteorológico. "Sí avisaron, incluso se avisó de una forma hasta exagerada. Sólo que se trató de un fenómeno meteorológico impredecible, algo que nadie imaginó que sería así", explicó.

Recordó que se tenía pensado que el huracán, categoría cinco en ese momento, llegaría alrededor de las 2:00 am y tocó tierra alrededor de las 11:00 pm. "En este momento, Acapulco y la zona conurbada están devastados", informó.

¿Qué hace falta?

Sobre los productos de necesidad básica que faltan en Acapulco, dijo que son muchos, pero fundamentalmente:

Agua

Alimento enlatado

Medicamentos

no hay ninguna tienda con medicamentos disponibles

FOTO: Daniel Ojeda

"Habrán más muertos de los que se han contabilizado"

El gerente de El Heraldo Radio Acapulco, explicó que las cifras sobre los muertos aún no se pueden conocer bien, porque aún hay muchos desaparecidos. Dijo que, sólo en dos hospitales de la ciudad hay 12 fallecidos, muchos de ellos estaban en el área de terapia intensiva y no pudieron ser salvados. Además dijo que es muy temprano, porque hay muchos desaparecidos y no se puede saber si están bien o no, hasta que se encuentren.

Aunque no quiso anticiparse a los hechos, pronosticó que podría tratarse de el doble o el triple de los que se han mencionado, es decir, el número de víctimas letales podría llegar hasta los 60 o 70 ciudadanos.

