"El Güerito": tiene 13 años, nació en Tepito y es la joven promesa del boxeo mexicano

México destaca por ser cuna de grandes deportistas y emblemáticas figuras del boxeo nacional y que han brillado como deportistas a nivel mundial: desde los tiempos actuales con Saúl "En Canelo" Álvarez, pasando por Julio César Chávez, Ricardo "El Finito" López, Érik "El Terrible" Morales, Raúl "El Ratón" Macías y Juan Manuel "Dinamita" Márquez, por mencionar algunos. Todos ellos referencias del deporte nacional y grandes figuras del boxeo internacional.

Este deporte sigue atrayendo con cada vez mayor frecuencia jóvenes talentosos que anhelan dejarlo todo desde temprana edad en el ring, y uno de ellos, considerado ya una de las grandes promesas del boxeo nacional, es Juan “El Güerito”, un adolescente de 13 años de edad que ya figura como una de las grandes promesas mundiales del boxeo. Juan nació en el icónico y emblemático barrio de Tepito, ubicado en el corazón de la colonia Guerrero de la Ciudad de México, lugar en donde se encuentra el gimnasio en el que está forjando con esfuerzo, sudor y mucho talento su propia historia.

Juan “El Güerito” ya escribe con talento su propia historia

Juan, "El Güero", tiene 13 años y nació en el barrio de Tepito, CDMX. FOTO: X / @elguerito_box

Fueron las cámaras de Azteca Deportes las que en días recientes entrevistaron al joven deportista y dieron a conocer su destacada trayectoria como pugilista a México y al mundo entero. Si bien todavía hay quienes no había escuchado mencionar su nombre en los diarios, las redes sociales o en televisión. Juan “El Güerito” ya es reconocido como un talentoso y disciplinado deportista que está dejando todo en el ring desde hace años, pues su historia en el boxeo se comenzó a escribir hace años.

Desde Tepito, el barrio en el que nació, las cámaras de la televisora entrevistaron a Juan “El Güerito” y dieron a conocer un poco más acerca de la vida del adolescente que promete brillar en el mundo del boxeo. Un lugar emblemático este barrio que ha visto nacer a reconocidos boxeadores y en cuyos gimnasios se siguen forjando las historias de grandes deportistas y jovenes promesas del boxeo. Pero, ¿quién es Juan “El Güerito de Tepito”?

“El Güerito de Tepito”, promesa del pugilismo mexicano

Juan reconoce que su gran ídolo del boxeo es Saúl Álvarez, "El Canelo". FOTO: X / @elguerito_box

Juan destaca por su ejemplar dedicación, su confianza y tenacidad así como su férrea disciplina, aptitudes y valores que lo empujan día con día a alcanzar su sueño de convertirse en campeón mundial. Este adolescente, quien creció sin alguno de sus padres, encontró su fuerza y motivación en el deporte: “Mi mamá me dejó botado desde chiquito, y pues mi papá apenas salió a reconocerme”, contó a las cámaras de Azteca Deportes.

Fue una pelea al interior de su escuela lo que lo condujo a dejar de lado el futbol e involucrarse en el boxeo. “Tengo 13 años y empecé (en el box) porque me pegaron. Yo jugaba futbol y estábamos en el banquillo, antes de salir, cuando un niño me tocó y cuando me volteo, ¡pum!, me pegó, me puse a llorar y no me defendí", recordó Juan, enfatizando la experiencia que le llevó a despertar su pasión por el boxeo.

"A Tepito lo llevo en el corazón": Juan “El Güerito”

Juan posa junto a uno de los grandes referentes del boxeo nacional y mundial, Julio César Chávez. FOTO: X / @elguerito_box

Al ser cuestionado acerca del lugar en el que nació, Juan aseguró que "a Tepito lo llevo en el corazón, es mi barrio, es de donde soy”, y dejó claro que desea poner en alto el nombre de su barrio. Persiguiendo esta meta, el “Güerito” lleva tiempo escribiendo su propia historia con letras doradas, y su vida es ya distinta a la de cualquier otro adolescente de su edad. “Casi no tengo tiempo para jugar. Yo me paro a las 6, me voy a correr, vengo a entrenar, me regreso a comer, me voy a la escuela y salgo hasta las 8", contó.

Juan aprovechó también para referirse a su ídolo Saúl "El Canelo" Álvarez: “A mí me gusta Canelo. Cómo boxea, la pegada, cómo se mueve arriba del ring, cómo esquiva todos los golpes, cómo contraataca y pega abajo”, compartió “El Güerito”, quien espera seguir los pasos del pugilista tapatío y triunfar en los grandes escenarios del deporte.

"El Güerito" junto al cantante puertorriqueño Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido como Guaynaa. FOTO: X / @elguerito_box

