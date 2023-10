Gobierno CDMX entrega tarjetas "Mi Beca Para Empezar" en Iztacalco e Iztapalapa

Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, arrancó con la segunda fase de entrega de tarjetas del Programa "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar", a 7 mil 481 alumnos inscritos en escuelas públicas de las demarcaciones Iztapalapa e Iztacalco, un programa impulsado por la ex mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

"Quiero darles la bienvenida a los Programas sociales educativos de los que ustedes formarán parte, mamás, papás, hijas e hijos. (...) Todo esto tiene relación con una visión de bienestar social de la Cuarta Transformación, que impulsa la protección social y bienestar social, desde la infancia hasta la vejez; esa es la visión de bienestar social de la Cuarta Transformación", resaltó, Martí Batres.

Además, el mandatario destacó enfrente de los padres de familia que ya forman parte de los de los Programas educativos que otorga el gobierno de la ciudad: "La Escuela Es Nuestra - Mejor Escuela", el seguro contra accidentes "Va Segur@", internet gratuito en las escuelas y el apoyo para "Uniformes y Útiles Escolares", impulsados por Claudia Sheinbaum.

El senador Luis Humberto Fernández Fuentes explicó que para el gobierno capitalino es de suma importancia la educación de la población joven, por lo que se han hecho esfuerzos para crear iniciativas legales, austeridad, buena administración de las finanzas, trabajo y un proyecto de nación.

"Queremos transformar a la ciudad y la vida de nuestras niñas y niños con todos estos apoyos. (...) Si no se hubiera pensado, no se hubiera soñado que todos los niños de la ciudad podían tener un recurso cada mes, no se hubiera hecho realidad", señaló.