Juez protege a trabajadores del Poder Judicial: pueden manifestarse libremente

Un juez federal ordenó que cese de inmediato cualquier acto que vulnere la integridad física de los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se manifiesten en Periférico Sur, cerca de los juzgados y tribunales federales.

Este martes se registraron enfrentamientos entre policías capitalinos y trabajadores del PJF que se manifestaban en contra de la eliminación de 13 de 14 fideicomisos.

Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió una suspensión de plano al despacho propiedad del ministro en retiro José Ramón Cossío para que diversas autoridades, entre estas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital no ordenen agresiones contra los manifestantes.

“Se concede de oficio la suspensión de plano, para el efecto de que cese de inmediato todo acto que tienda a vulnerar la integridad física de los 'manifestantes del Poder Judicial de la Federación que se encuentran manifestándose en este momento a la altura de periférico sur a la altura de los Juzgados y Tribunales Colegiados de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito; asimismo, para que proteja, respete y garantice el derecho humano a manifestarse, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros"

"En la inteligencia que la medida cautelar que ahora se otorga, no protege ningún acto de manifestación que se lleve a cabo de manera violenta ni suspende cualquier otro que no sea materia de la demanda de amparo y estará vigente hasta en tanto no se cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el presente juicio de amparo”, indicó el juzgador.