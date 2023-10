Captan nueva paliza en Puebla: Óscar viajó por trabajo y lo asesinaron con una llave de cruz a fuera de un antro

Una nueva golpiza ha causado conmoción entre los habitantes del estado de Puebla; a pocos meses de que se volviera viral el caso de Ernesto "Neto" Calderón, -joven atacado por al menos 8 estudiantes en Angelópolis- trascendió una nueva pelea a las a fueras de un antro de la entidad, la cual habría dejado un saldo de un hombre fallecido, quien presuntamente sería originario de Chiapas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo 15 de octubre y quedaron documentados gracias a las cámaras de testigos, quienes difundieron la agresión en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia compartida en X -antes Twitter- la víctima, identificada como Óscar Campuzano, se encontraba en las inmediaciones un antro localizado en calzada Zavaleta, cuando fue atacado por un grupo de hombres, quienes lo golpearon con una llave de cruz. Hasta ahora, se desconocen las causas por las que inició la pelea, pero trascendió que el originario de Chiapas perdió la vida como consecuencia de los golpes que recibió en la cabeza y el cuerpo.

Los agresores viajaban en un vehículo Sentra. Foto: @JimePmora.

¿Qué le pasó a Óscar Campuzano, joven asesinado en Puebla?

Testigos de la agresión comentaron, en plataformas digitales, que los agresores del hombre viajaban a bordo de un automóvil Sentra con placas YKP-72-90, las cuales pertenecen al estado de Aguascalientes. Aparentemente, la golpiza se habría ocasionado luego de que Óscar le reclamó a los pasajeros del carro por circular a exceso de velocidad y casi atropellarlo, no obstante esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad y solo se mantiene como una hipótesis. De igual manera, quienes observaron la paliza detallaron que el sujeto fue agredido con una llave de cruz, la cual usualmente se ocupa para retirar los birlos de rines.

En conferencia de prensa el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, confirmó la muerte de Óscar Campuzano y aseguró que caerá todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables por el homicidio del hombre. "Es un tema de plena consciencia entre todos y vuelvo a la petición de respeto a la vida y hacer un llamado energético de que se vaya hasta las últimas consecuencias cualquier atentado contra la vida de otras personas, eso no puede parar ahí", sentenció el mandatario ante medios de comunicación. No obstante, hasta ahora, la Fiscalía del Estado no ha emitido información relacionada al caso, por lo que se desconoce si el crimen ya está siendo investigado o si hay una denuncia correspondiente.

El hombre era padre de dos menores. Foto: Facebook Osckamp Villa.

Familiares y amigos despiden a Óscar Campuzano

En redes sociales, familiares de Óscar Campuzano lamentaron lo sucedido y pidieron a las autoridades que el crimen no quede impune. Sus amigos lo despidieron con emotivos mensajes donde lo calificaron como un gran padre de familia y un comprometido emprendedor, ya que era dueño del establecimiento “Bellakos Drinks”. La tía del hombre, una mujer llamada María Eugenia, fue una de las primeras en difundir la noticia y despedirse de su sobrino:

Que triste noticia recibir una llamada y decirme que te has ido para siempre, pensar que aún te faltaba mucho por vivir, tus propósitos, tus anhelos y ganas de superarte día a día por tus padres, tus hijos pequeños”, se lee en la publicación hecha por la tía del joven.

Familiares y amigos lamentaron los hechos. Foto: Facebook Osckamp Villa

Por su parte, la madre de los hijos de la víctima, una mujer identificada como Dor Ami Labias, también compartió un emotivo mensaje para despedir a Óscar: “ve a descansar tranquilo gordito chulo. Yo velaré siempre por nuestros bebés. Dijiste que siempre cuidarías de ellos y de mí y te me fuiste. Quiero que me perdones. Siempre te amaré. Gracias por dejarme dos pedacitos de ti, todo lo que vivimos haya sido bueno o malo sabes que amé el tiempo contigo... Juraste, prometiste venir en diciembre y nuestra promesa sigue en pie, por favor vuelve. En la otra vida te prometo encontrarte. Me duele tanto saber que no veré esos ojitos que no podré darte un abrazo. Me dejas sin vida gordo de mi corazón, siempre te amaré por siempre y para siempre”.

