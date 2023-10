Madres buscadoras localizan crematorio clandestino en Tlaquepaque, acusan a autoridades de minimizar el hallazgo

Un horno con restos humanos en donde se presume, creman cuerpos, fue localizado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, por el Colectivo de las Madres Buscadoras de Jalisco.

El hallazgo se hizo este domingo y al llegar aún estaba caliente, según les informaron vecinos, apenas hace un par de días habría sido utilizado.

"Se localizó un horno, un crematorio con bastantes restos óseos, no se imaginan la infinidad que hay.... son muchísimos, muchísimos huesos, lamentablemente, ¿cuántos cuerpos habrá aquí?", informaba Indira Navarro, vocera del Colectivo.

La Fiscalía del Estado investiga el hallazgo de un crematorio clandestino en Tlaquepaque, Jalisco.

Foto: Mayeli Mariscal

Autoridades minimizan el hallazgo

Pese a que el hallazgo se localizó antes de las 13:00 horas y que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acudió para revisar los restos, en el lugar, ya cerca de las 18:00 horas, es decir, cinco horas más tarde, aún no se contaba con presencia de la Fiscalía ni del Ministerio Público y los peritos forenses no podían abandonar el lugar para llevar los restos de hueso rescatados para ser analizados.

"Estamos muy molestos porque es hora que no llega Ministerio Público ni Fiscalía, el Instituto Forense no puede salir si no tiene la orden del MP los primeros correspondientes dijeron que no llegaría porque tuvimos un disgusto con uno de los paramédicos que quiso minimizar la situación diciendo que solo era un pedacito de columna y un hueso de pierna, cuando sabemos que todos esos huesos son restos humanos, como lo evidenciamos ya que no tiene conocimiento de antropología se molestó y le dijo al MP que manipulamos y que no asistirían. Ya va a caer la noche y aún no llegan", acusó.

FGE seguirá los trabajos de investigación

Finalmente, cerca de las 19:00 horas llegó personal de la Fiscalía.

"Si se logró que acudieran, están trabajando y como se vino la lluvia seguirán los trabajos mañana y días posteriores porque posiblemente haya enterrados también por el tipo de suelo, ya que no tuvimos oportunidad de escarbar bien para no manipular".

Por parte de las autoridades no han emitido comunicado oficial de este hallazgo.

De acuerdo con la estadística oficial del Gobierno de Jalisco, hasta el 30 de septiembre de 2023, hay 14 mil 254 personas desparecidas, 12 mil 525 hombres y mil 729 mujeres.

