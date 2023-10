Conavim: "Incrementa la violencia física contra las mujeres de Michoacán"

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), informó que en Michoacán ha incrementado la violencia física contra mujeres, de acuerdo a las cifras de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim, precisó que, en el mes de agosto pasado, se registraron tres mil 17 denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia física.

“En agosto de este año 2023, Michoacán se colocó en el tercer lugar a nivel nacional en el número de casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas. Es decir, aquellas mujeres que llegaron a levantar una denuncia en una agencia del Ministerio Público porque fueron agredidas físicamente con un cuchillo, un martillo o con una pistola”, expuso la funcionaria federal.

12 mujeres michoacanas denuncian al día

La alarmante cifra, se traduce en que, “todos los días 12 mujeres michoacanas levantan una denuncia por lesiones dolosas”, lamentó Alanís Sámano, quien explicó, muchos de estos casos son detectados en el sector salud, luego de que las mujeres sean atendidas por las lesiones.

“Esto es un emplazamiento a las autoridades para poder prevenir, y para esto necesitamos una actuación adecuada del Poder Judicial, necesitamos que ninguno de estos casos quede impune, que haya una respuesta y los agresores sean detenidos o procesados”, mencionó la comisionada.

Sin embargo, de las 12 denuncias que se calcula, son presentadas cada día por mujeres violentadas físicamente, muy pocas son resueltas favorablemente para las víctimas, pues muchas de ellas dejan de dar seguimiento al trámite ante el rezago de atención a carpetas de investigación y la revictimización a la que son sometidas.

Fabiola Alanís destacó que es urgente prevenir la violencia física contra mujeres, pues este es el preámbulo de un feminicidio, delito que se ha logrado bajar en un 50 por ciento a nivel nacional, pero que puede incrementar si no se trabaja en la prevención y la procuración de justicia.

Marchan por desaparición de tres jóvenes

Familiares y amigos de tres jóvenes desaparecidos entre los límites de Michoacán y Jalisco, marcharon este lunes en la ciudad de Morelia para exigir a las autoridades su aparición con vida.

Se trata de los hermanos, Bernardo y Primo Cruz Medina, y Jafet Tavira Adame, trabajadores del sector aguacatero que el pasado 03 de octubre salieron de Peribán, Michoacán a Guadalajara, Jalisco, para promocionar su producto y hacer crecer su emprendimiento.

Sin embargo, de regreso a sus hogares, los tres hombres que viajaban en una camioneta, perdieron comunicación con sus familiares y desde entonces se desconoce su paradero.

Mariela Alvarez Zárate, esposa de Bernardo Cruz Medina, explicó que su esposo es un hombre bastante tranquilo, pacífico, un excelente padre y un gran esposo, "lo voy a encontrar los vamos a encontrar a los tres".

"Venían de Guadalajara fueron a llevar unas muestras de guacamole al aeropuerto que fueron enviadas a la ciudad de Cancún, mi esposo ni mi cuñado ni Jafet, tienen un puesto político pero merece como cualquier ciudadano michoacano merecen que lo busquen con la misma intensidad con la que buscar la alcaldesa de Cotija, mis hijas esperan a su papá”, explicó.

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, los familiares piden también una audiencia con el gobierno del estado, al que califican de insensible ante las desapariciones.

“Encontraron la camioneta, no sabemos nada, detuvieron a unas personas, no sabemos nada, de mis hijos, (no sabemos) nada. Sentimos mucha impotencia y las autoridades con tanta diplomacia, déspotas, orgullosos, altaneros, por favor ayúdennos. Quiero a mis hijos de regreso y a Jafet también”, suplicó Rosy Medina Zepeda, mamá de Bernardo y Primo Cruz.

Los cerca de 100 manifestantes lamentaron además, que durante el actual sexenio, suman 2 mil 554 personas desaparecidas en Michoacán, muchas de estas desapariciones han ocurrido entre los límites de Michoacán y Jalisco, zona que se ha ganado el mote de “el corredor de la muerte”.

