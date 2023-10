La diputada Adela Ramos le da la espalda a Morena y se va con el PAN: "Ya no es apto para cobijar la esperanza”

La diputada federal Adela Ramos renunció a su militancia y a la bancada de Morena en San Lázaro para sumarse a la fracción parlamentaria del PAN, aseguró que congruente con sus principios continuará con la lucha social.

“Es mi derecho como legisladora y representante popular, buscar espacios en donde se pueda continuar con la lucha social para construir un mejor país. Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy sólo hay opresión, discriminación, violencia de género, violencia política. Siendo fiel a mis convicciones, sé que a México se le defiende de pie, no de rodillas”.