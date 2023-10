"Es apocalíptico": mexicana que intenta escapar de Israel relata su cruda experiencia, pide ayuda a la SRE

Tania es una de las numerosas personas afectadas por el conflicto bélico entre Israel y Palestina. En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo de México, la joven dio a conocer la gravedad de la situación, y precisó que "Solo animales pueden hacer lo que hacen aquí".

De acuerdo con la connacional, el Gobierno de México mandó 2 aviones con un cupo de 110 personas cada uno. No obstante, señala que hay más de 500.

"Esto es apocalíptico, porque todas las personas están en el frente. Y a su vez no te permiten abrir los negocios si no tienes un búnker".

Reveló que su domicilio se encuentra a tan sólo 60 kilómetros del confrontamiento. Sin embargo, los terroristas no llegaron a tocar a su puerta, tal y como sucedió con otras víctimas. Enfatizó que hay "mucho dolor" y miedo en las calles por los asesinatos que se han llevado a cabo.

Precisó que la crisis comenzó el sábado 8 de octubre, cuando en plena mañana la ciudadanía se levantó por la alarma de misiles. "Nadie se quiere despertar con eso", lamentó.

"Corrimos al búnker, nadie entiende que está pasando. De repente escuchamos que hay infiltrados terroristas. Nunca nos imaginamos que por el momento encontramos 1500 cuerpos de terroristas en territorio israelí, nunca nos imaginamos que eso podría pasar".

Con la voz quebrada, reveló que no tiene intención de relatar todo lo que ha sucedido dada la brutalidad de los hechos, además de que desea respetar a la audiencia y a las víctimas.

Mencionó que constantemente se encuentra en la incógnita sobre si alguna bomba caerá en su hogar, camino a trabajo, o incluso en su vehículo.

Externó que pese haberse contactado en 3 ocasiones distintas con la embajada, cada vez le indican que llene el mismo formulario. Una de sus amigas, quien también busca salir del país lo antes posible, no ha podido contactarse con el personal diplomático, puesto que "manda a buzón".

"Todos estamos desesperados, una de las personas de la embajada me llamó por su número privado, se me ocurrió llamarlo hoy de regreso, cuando le llamo me pregunta de dónde conseguí este número", comentó.