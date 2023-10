Dos hermanos mueren ahogados durante un paseo, uno de ellos entró al agua para ayudarlo a salir

Un paseo entre amigos terminó en tragedia la tarde del lunes 9 de octubre de 2023, los jóvenes se divertían y un adolescente de 16 años decidió entrar a nadar al ver que no salía su hermano de 25 se metió a rescatarlo, ambos murieron. Los hechos ocurrieron en la presa Del Cerrito, ubicada en la comunidad de Santa Teresa, en Celaya, Guanajuato.

Al ver que ninguno de los dos hermanos, los acompañantes dieron aviso a los servicios de emergencia que se movilizaron a la zona y comenzaron la búsqueda de los jóvenes, después de varias horas encontraron los cuerpos, nada pudieron hacer pues ya habían muerto.

Servicios de emergencia los buscaron por horas. Foto: La Silla Rota.

¿Cómo fue el accidente en el que murieron dos hermanos en Celaya?

Era un día feliz, el ambiente era templado, aunque el agua estaba muy fría el adolescente de 16 años decidió meterse a nadar, según narraron los testigos a medios locales, el sitio no parecía profundo por lo que no vieron peligro alguno y se dio el chapuzón. Su hermano, de 25 años, volteó a buscar al joven, pero no lo vio, lo que le indicó que algo estaba mal, por lo que sin dudarlo se metió al agua para rescatarlo, tampoco salió a flote. Varios minutos después el resto del grupo se percató de que ninguno de los dos estaba y avisaron de la situación.

En la búsqueda de los hermanos participaron buzos, hallaron a los jóvenes sin vida, ambos murieron por ahogamiento, aunque se desconoce si no sabían nadar o hubo otra circunstancia que provocó el fatal accidente. Personal de Protección Civil y Bomberos de Celaya, sacaron a los hoy occisos, pero enfrentaron cierta dificultad al extraer el segundo cuerpo pues quedó atorado entre ramas y espinas en el fondo de la presa. Se abrió una carpeta de investigación por los hechos, los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Los cuerpos fueron llevados al Semefo. Foto: Ágora Guanajuato.

¿Cómo prevenir un ahogamiento en el agua?

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ahogamiento es la tercera causa de muerte por accidente en el mundo, por la cual miles de personas mueren al año, lo que se ha convertido en un problema de salud pública.

La ONU lanzó una serie de recomendaciones para prevenir los ahogamientos, aunque están enfocados a las sociedades y autoridades, entre los que destacan:

Instalar barreras para controlar el acceso a zonas de agua que supongan un peligro.

Proveer de sistemas comunitarios supervisados de cuidado de los niños en edad preescolar.

Enseñar a nadar, seguridad acuática y rescate seguro a los niños en edad escolar.

Formar a las personas en rescate y reanimación seguros.

Establecer y hacer cumplir las normas de navegación segura, transporte marítimo y transbordadores

Mejorar la gestión del riesgo de inundaciones.

