AMLO rompe el silencio tras las críticas de la Embajada de Israel, anuncia la repatriación de mil mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que México no está favor de la guerra luego de que la Embajada de Israel en México expresó su “inconformidad" por sus declaraciones de “no tomar partido” tras los ataques del grupo terrorista Hamas.

Dijo que la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, está en su derecho de expresar su inconformidad.

“Es como es el caso de ayer, que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas".