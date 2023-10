23 estados firman el Plan de salud IMSS Bienestar, atenderá a 53 millones de mexicanos

Para garantizar que los mexicanos que no cuenten con seguridad social tengan servicio médico, este martes se firmó el Acuerdo Nacional para la Federalización de los Servicio de Salud. Ante la presencia de 21 gobernadores y dos secretarios de salud estatales de la 4T, comprometió que en marzo ya esté funcionando al 100 por ciento, el sistema IMSS Bienestar.

“Hoy es un día muy importante, porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados, que han aceptado sumarse, adherirse, participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no sólo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino todas las medicinas de forma gratuita. Que no se cobra por la atención médica, ni por atenciones quirúrgicas, ni por operaciones, porque la salud no es un privilegio, es un derecho”, dijo.

Indicó que marzo estará funcionando completamente el nuevo sistema de salud público, por lo que agradeció la confianza de las y los gobernadores, así como del jefe de gobierno por participar conjuntamente en este plan para garantizar el derecho a la salud. El presidente recordó que el inicio de su gobierno inicia un recorrido por 80 hospitales del IMSS para mejorar el sistema de salud, sin embargo el proceso fue afectado por la pandemia de Covid-19.

“Ahora estamos avanzando para tener este sistema de salud pública de primera, repito como lo merecen todos los mexicanos. No ha sido un trabajo fácil, hemos enfrentado muchos obstáculos, también en la compra de las medicinas había mucha corrupción, se robaban hasta el dinero”, aseguró.

El IMSS firmó el acuerdo con 23 entidades federativas

FOTO: YT López Obrador

El IMSS Bienestar atenderá a 53.2 millones de mexicanos

Con la implementación del sistema IMSS Bienestar en 23 estados, se atenderá 53.2 millones de personas que no cuentan con seguridad social. Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, dijo que se cubre el 80 por ciento de las personas que no tienen seguridad social en nuestro país.

“Esto significa que de un universo de 66.4 millones de personas sin seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar atenderá a 53.2 millones de personas es decir el 80.2 por ciento”

A nombre de los mandatarios de Morena y partidos aliados, Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, dijo que la implementación de este sistema enfrenta dos grandes retos. “El primero de ellos, fortalecer el sector salud y contar con infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos suficientes y accesibles integrados en diferentes niveles de atención. Pero no menos importante es el recurso humano que debemos de tener desde su formación en diferentes profesiones del equipo multidisciplinario que atiende la salud en las unidades hospitalarias y en los sistemas de salud de primer nivel. Tenemos que abatir ese rezago”, dijo.

Dijo que también hay que abatir el rezago en la seguridad laboral y salarial de los miles de trabajadores que ahora serán contratados por el IMSS-Bienestar. “Y el segundo gran reto, orientar este sistema de salud a la prevención y la promoción de la salud, entendiendo la salud como un estado dinámico en el que todos debemos participar para evitar las enfermedades y complicaciones de los padecimientos que hoy nos aquejan. Con ello, cumpliremos desde la salud con la ideología del humanismo mexicano que pone en el centro a la persona y el bienestar y desarrollo social”, expresó.

El presidente López Obrador firmó el acuerdo con el IMSS y con 23 gobernadores de Morena

FOTO: YT López Obrador

"El IMSS Bienestar ya es el sistema de atención médica más grande del planeta"

Con el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud que firmaron hoy 23 gobiernos estatales, el IMSS-Bienestar ya “es el sistema de atención médica público más grande del planeta”, afirmó e Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Zoé Robledo explicó que el acuerdo concreta la transferencia de los estados a la federación de 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud que darán atención a las personas sin seguridad social.

“Es un reto que solo hubiera podido ocurrir en un gobierno transformador como es el gobierno del presidente López Obrador”

“¿Qué es lo que ocurrirá en estas unidades?, ¿qué es lo que ocurrirá en estos 23 estados? Primero, se va a implementar un sólo modelo de atención, el modelo de atención para el bienestar, el IMSS Bienestar, publicado desde hace ya varios meses”, expuso Robledo Aburto.

Ahora, todos las los hospitales tendrán un solo Sistema de Administración de Insumos, es decir, de medicamentos. Será un sistema para la atención de los adolescentes, el sistema de atención integral a la salud preventivo, para evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas degenerativas, y un modelo nuevo sobre salud mental.

También, en esas unidades seguirán recibiendo acciones de mantenimiento y conservación, equipamiento y renovación de aparatos médicos, y rehabilitación de instalaciones. “Y además, completar las plantillas, ahí en donde haga falta más médicos generales, enfermeras y sobretodo médicos especialistas y, desde luego, el abasto de medicamentos. Este modelo de atención e insisto es público, es gratuito, es preventivo y es universal en su modelo de atención”, expuso.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

SEGUIR LEYENDO:

Zoé Robledo: "Último año de gobierno será para consolidar la transformación del sistema de salud"

Zoé Robledo llama a legisladores a defender Presupuesto de Egresos 2024 para consolidar operación de IMSS Bienestar