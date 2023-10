Así fue la primera noche de Yosstop en la cárcel: "Busqué por todos lados cómo sobrevivir"

Yosstop es una influencer mexicana, quien agarró mucha popularidad de la red de videos YouTube, donde sube vlogs sobre la vida diaria, donde ha hecho comedia, entre otro contenido de interés para los fanáticos. Tenía millones de suscriptores. Durante algunos años fue una de las mujeres con más seguidores, pero ya se retiró de esa plataforma al perder su canal.

Sin embargo, vivió por lo menos cinco meses en prisión, luego de que sus críticas y su forma de ser tan polémica le causaran problemas. Ainara Suárez acudió a las autoridades para llevar a Yosstop y sus agresores a la prisión por diversos delitos de índole sexual. Antes de salir de prisión, llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima.

Yosstop es una influencer mexicana, quien agarró mucha popularidad de la red de videos YouTube. Crédito: Instagram / @jusyoss

¿Por qué detuvieron a Yoss y qué hizo? Ainara Suárez la denunció

Yoseline Hoffman, su nombre real, fue detenida en la Ciudad de México el día 30 de junio de 2021, luego de que Ainara Suárez hiciera las denuncias correspondientes por el delito de pornografía infantil, luego de que se compartió en las redes sociales un video suyo. Fue la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales donde se obtuvo una orden de cateo, y la influencer fue detenida en la Colonia Narvarte Poniente.

De manera inmediata fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla para ser puesta a disposición de las autoridades que la requirieron. La joven atravesó su proceso de varios meses en prisión preventiva hasta que se aceptó la reparación del daño en contra de la joven víctima.

Supuestamente, las denuncias se derivaron de un video que Hoffman publicó años atrás y que tituló "Patética Generación", mismo que fue borrado de todas sus redes sociales. Es ahí donde criticó a Ainara por delitos sexuales sucedidos en una fiesta y que fueron grabados, además de distribuidos sin su consentimiento, lo que constituye el delito de pornografía infantil del que fue acusada. Cabe destacar que en ese momento, la víctima era menor de edad.

Yoseline Hoffman, su nombre real, fue detenida en la Ciudad de México el día 30 de junio de 2021. Crédito: Instagram / @jusyoss

El primer día de Yoseline Hoffman en prisión. Así fueron los momentos posteriores a la detención de Yosstop

En diversas entrevistas, Yoseline ha revelado lo que vivió en la prisión, desde la primera noche en la que entró, todos los días que atravesó entre dudas, redescubrimiento y demás, hasta el momento en que salió y pudo ver de nuevo a sus seres queridos en libertad. Durante todo el tiempo que estuvo encerrada se comunicó con sus seguidores en cartas que publicaba su novio.

De acuerdo con la influencer, la primera noche que estuvo encerrada como prisión preventiva, la pasó muy mal. Es un lugar donde no conocía a nadie, donde llegó de noche y tardó muchas horas en el papeleo, antes de poder entrar a la celda donde vivió durante algún tiempo.

"Esa primera noche es horrible, llegas a un lugar que no conoces, donde nadie te espera. Me dijeron que obedeciera. Te quitan toda tu ropa, no me quitaron la ropa interior, pero sé que hay personas que sí se las quitan, y te ponen ropa usada de color beige, rota, muy desgastada. Llegas a hacer todo el papeleo, te preguntan tus datos, cuántos tatuajes, dónde los tienes"

La primera noche que estuvo encerrada como prisión preventiva, la pasó muy mal. Crédito: Instagram / @jusyoss

"Llegué como a las 10 de la noche y como a las 2:30 de la mañana me van metiendo a ingreso, y meten a todas las que van llegando a la misma jaula. Si son 30, las 30 están ahí paradas. Éramos como unas 12 y tienes que esperar al día siguiente que es tu audiencia inicial"

"Cuando llegaron por mí me empezaron a preguntar por qué no salgo de mi casa, me estaban esperando creo que desde el 24 de junio. Ya me tenían super identificada. Se me hizo raro. Llevaban más de una semana buscándome y no salía porque no tenía nada a qué salir", fueron las palabras que dijo para el vlog de Roberto Martínez, titulado "Creativos".

¿Qué hizo Yoseline Hoffman en prisión? El caso de Yosstop desde Santa Martha

De acuerdo con la propia influencer, no tuvo muchas actividades que hacer, pero durante sus malos ratos decidió que si estaba en ese lugar es porque debía hacer o aprender algo nuevo, así que se dispuso a descubrir la forma en que podía sobrevivir. La calma la encontró en las lecturas que le llevaba su familia, y en la escritura, pues se dedicó a escribir su día a día, así como varias reflexiones, e incluso prometió hacer un libro sobre su experiencia.

Crédito: Instagram / @jusyoss

"Hice un montón de reflexiones, no subía todo, pero ahí las tengo. Yo lo que hacía mucho era escribir, tengo mucho que compartir y que contar. Diario escribía lo que me pasaba, saqué varios cuadernos de todo lo que me pasaba. Hacía mis apartados de la reflexión del día y del momento. Si estoy aquí algo tengo que hacer y que aprender".

"Llego a un lugar donde estoy en catarsis, donde siento que me voy a volver loca, donde no tengo atención de salud mental y busco por todos lados cómo sobrevivir y cómo llevar esa etapa. Le pedí a mi novio que me ayudara a buscar algo, un libro, lo que sea. Leía y leía y ningún libro me decía cómo sobrevivir".

"Puedo ver y percibir estos sube y baja que tengo. Luego tengo reflexiones muy lindas y amorosas luego muy depresivas. Es esta dualidad que todos tenemos. Hay momentos en que nos sentimos bien, y luego sentimos que el mundo se me viene encima, me gustaría que la gente que los viera como soy".

¿Qué pasó con Yosstop detenida en prisión? Así vivió sus días encerrada

La influencer vivió durante algunos meses en un cuarto de unos cuantos metros donde cabían dos personas, y aunque casi siempre estuvo sola, durante algunos días tuvo una compañera con la que logró conectar muy bien y conversaban de manera amena; sin embargo, se la llevaron, rompiendo por completo su mundo.

"Hubo un mes que no estuve sola, pusieron a una persona conmigo, conecté muy padre, me sentí muy bien. Cuando se la llevaron, sentí super feo. Cuando estás con alguien, es un momento más ameno. Solamente conecté con una persona"

Además, comentó que durante mucho tiempo no tuvo actividades, solamente le daban zumba como ejercicio, tampoco veía la luz del sol, pues los cuartos donde la encerraron contaban únicamente de un pasillo donde podían estar durante algunas horas, pero con luz completamente artificial. Ella se dedicó, por su propia iniciativa, al yoga y a la reflexión.

"El cuarto donde estaba no era grande, tenía dos planchas para colchones, era como de 3x3 metros. Me abrían y salías a un pasillo chiquito, no había actividades. Todo el tiempo era luz artificial. podías caminar si querías. En un inicio éramos 3 personas y cuando salía éramos 6. Yo hacía yoga"

La influencer vivió durante algunos meses en un cuarto de unos cuantos metros donde cabían dos personas. Crédito: Instagram / @jusyoss

Por último, aseguró que parte importante de su proceso fue entregarse a una fuente de fuerza y de energía más grande de lo que puede entender o encontrar en libros. No importa que sea Dios, el Universo, o cualquier otra deidad, etcétera, recomendó acercarte a ello para tener la paz que se necesita.

"Si ahí no te entregas a un poder más grande, nada tiene sentido, pierden sentido las cosas. Son tantas preguntas que si no te entregas a la vida. Yo vivía todo el tiempo agobiada, a pesar de que no tendría que haber sido tan así, sobre todo por el tiempo que estaba sin actividad. En eso de querer encontrar algo, me pasaron mensajes divinos que a mí me iban dejando más tranquila y con más confianza"

¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Así sale Yosstop

Yosstop salió de prisión el 30 de noviembre de 2021. Estuvo 5 meses en la prisión de santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde la ingresaron por el delito de pornografía infantil que al final se reclasificó por discriminación en contra de Ainara Suárez, y tuvo que cumplir con diversas condiciones.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la joven influencer debía cumplir con diversas condiciones especificadas en el acuerdo reparatorio, como asistir a cursos de sensibilización, otorgar bienes materiales a la parte afectada, el pago de una cantidad económica, pedir una disculpa pública a Ainara, y nunca más contactarla, así como cambiar su actitud, entre otras cosas.

¿Qué ha pasado con la influencer? Yosstop antes y después

Yoseline Hoffman es una influencer de la plataforma Instagram, donde cuenta con 6.9 millones de seguidores. También tiene múltiples plataformas donde publica un podcast donde sigue hablando de la vida cotidiana, pero ahora dirigido al empoderamiento de las mujeres, donde invita diversas protagonistas de proyectos que han sobresalido en aspectos como la política, la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los animales, incluso actrices, músicas, etcétera. Su canal de YouTube fue cerrado por la plataforma.

También se convirtió en madre en octubre de 2022. Su hija se llama Amy, suele publicar cosas de su vida como madre en las redes sociales. El padre es Gerardo González, quien de hecho, estuvo todo el tiempo a su lado durante los meses de prisión. Es músico y también hace vlogs de vez en vez.

En fechas recientes fue parte de una dura polémica porque estuvo recomendando un taller de health coach, y un workshop sobre autodescubrimiento. Sin embargo, fue duramente criticada al presentarlo como supuestas terapias psicológicas. múltiples profesionales de la salud mental se unieron para criticar su programa, insistiendo en que ella no tiene la preparación necesaria para ofrecer estos servicios, pues apenas está estudiando psicología.