Hoy no circula 5 de enero: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

La noche de reyes llegó, pero los Reyes Magos deben de estar atentos sobre las restricciones que habrá para su camello, elefante o caballo, porque el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este jueves 5 de enero. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Después de ese horario los reyes podrán circular libremente, pero este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres. Así que deben de estar atentos si es deciden circular este día.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 5 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 5 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Metro CDMX: los Reyes Magos podrán viajar con los regalos y en un horario especial

Este 5 de enero, el Metro informó que permitirá el ingreso de objetos voluminosos en todas las estaciones de las líneas activas de la red; y el horario de servicio será de 5:00 a 24:00 horas. Lo anterior, con la finalidad de apoyar a usuarios que deseen transportar bicicletas, patines, juguetes, entre otros artículos de gran tamaño.

Así mismo, exhortó a los ayudantes de los Reyes Magos a empacar correctamente cualquier tipo de objeto para facilitar su transportación, así como evitar generar inconvenientes para el resto de las personas usuarias en zonas como andenes, correspondencias, pasillos, trenes y acceso a las estaciones.

