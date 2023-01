"Vivir con un temor constante": Gabriela Dutrénit Bielous, excoordinadora del FCCyT

Gabriela Dutrénit Bielous, excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) de 2012 a 2014, recordó el temor que enfrentó a ser detenida por la investigación en su contra y de 30 científicos más por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

En entrevista con El Heraldo de México, Dutrénit Bielous señaló la forma en que cambió su vida derivado de la denuncia que presentó el Conacyt, al grado de pensar que sería detenida en cualquier momento.

“Me subía a un avión y al bajar estaba atenta para ver si no estaba ahí la Policía para recogerme, fue muy impresionante, siempre me pasaba.

“Al principio no viajé porque como estaba el proceso y yo no quería salir del país, después cuando salí, estaba con esa preocupación, yo nunca en Facebook decía dónde estaba porque me daba miedo”, dijo la mujer de origen uruguayo.

El pasado 13 de enero, Gregorio Salazar, el mismo juez que negó las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República, resolvió que se cancelara la indagatoria en contra de Dutrénit y otros cuatro científicos, por lo que, aseguró la mujer, suman ocho los que se vieron beneficiados con el sobreseimiento.

Señaló que a través de los medios de comunicación tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de la República apeló esa decisión judicial, pero no ha sido notificada, por lo que aún no puede decir que finalizó la persecución en contra de este grupo de científicos.

SIGUE LEYENDO:

La presidenta de la SCJN, Norma Piña, refrenda su compromiso con autonomía

UNAM forma a personas libres y críticas: Enrique Graue

PAL