Hoy no circula 1 de febrero: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Terminamos el primer mes del año y ahora estamos por iniciar uno más, sin embargo el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este miércoles 1 de febrero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 1 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 1 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

SSC continua con el programa de Chatarrización en la CDMX

Para mejorar el tránsito en calles de la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de las Subsecretarías de Control de Tránsito y Participación Ciudadana y Prevención del Delito, en conjunto con la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), retiraron 14 vehículos en mal estado o en abandono, como parte del “Programa de Chatarrización”.

El encargado de dar seguimiento a este Programa en dicha demarcación, fue el subsecretario de Control de Tránsito de la SSC, el Comisario Jefe Francisco Javier Moreno Montaño, en compañía del Comisario Jefe Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Sigue leyendo:

Suelo de Conservación se mantiene sin luz para proteger especies de CDMX

Claudia Sheinbaum: Morena debe mantener la unidad, la ruptura es lo único que podría afectarlo

Michoacán y Campeche ya cuentan con Llave digital por convenio con CDMX