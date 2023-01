Los bancos aceptarán un nuevo documento como identificación, esto es todo lo que sabemos

El pasaporte y la matrícula consular serán aceptados por los bancos en México como documentos de identificación oficial a partir del 1 de marzo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que los dos documentos expedidos por el gobierno de México son confiables y seguros, por lo que ahora serán reconocidos por las instituciones bancarias, lo que no sucedía en otros años.

Durante la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de México (Banxico), subrayó que esta medida impacta positivamente en la vida cotidiana de los mexicanos que viven en el exterior. Dijo que durante el mes de febrero se tendrá un periodo de prueba con las instituciones bancarias, que tendrá una base de datos consultable.

“Es como cuando vas a lanzar un cohete al espacio, tienes que probar todo, entonces esto es igual, lo vamos a tener todo el mes de febrero probando para que esto funcione perfectamente bien, ese es el objetivo. Entonces, 1 de marzo, a partir de marzo, primero de marzo, ya puedes usar tu pasaporte y matrícula consular”, recalcó.

El canciller expuso que “todas las personas que tenemos pasaporte o que obtengan o deseen obtener o puedan obtener un pasaporte, para viajar, identificarse, también lo podrán usar en instituciones bancarias y seguramente en otras instituciones. Si lo admiten los bancos, es que es seguro, eso es lo que quiere decir”.

Cuestionó que antes no se aceptaban dichos documentos, “imagínense, el pasaporte es un documento que expide el Estado mexicano para demostrar tu nacionalidad mexicana, ¿pues cómo no vamos a confiar en nuestro propio documento? Era, yo diría, hasta una anomalía penosa, decir “¿cómo? ¿Ustedes en su país no admiten su propio pasaporte?”.

Explicó que con esta medida se beneficia a los connacionales que viven no solo en Estados Unidos, sino en otros 125 países, “ahí en donde tenemos consulados, pues podrá obtenerse la matrícula consular y se haga este trámite que no se podía hacer antes ante los bancos y ante otras instituciones del propio sector público”.

En el caso del pasaporte, detalló que se expide un documento de nueva generación con chip con altas medidas de seguridad lo que hace que su falsificación sea “muy remota”. “Hoy no tenemos ninguno reportado que nos hayan falsificado la identidad del pasaporte”, afirmó.

A la firma del convenio asistieron Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, y Luis Urrutia Corral, director general Jurídico del Banco de México, entre otros.

