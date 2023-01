VIDEO | Alcalde de Chiapas explota en insultos contra pobladores tras quejas sobre obra inconclusa

Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tildó de “pendejos” a habitantes del barrio La Candelaria que lo encararon por una obra inconclusa, la cuál amenazó con parar definitivamente si continúan los reclamos.

En una videograbación que circula en redes sociales, se escucha decir al alcalde: “que no se hagan pendejadas; si yo hubiera sabido suspendo la obra, son pendejadas; y aparte los de arriba y aparte los de abajo; somos ciudadanos todos, ¡no chinguen, cabrones, puta madre!, ¡y lo suspendo, si se ponen pendejos, lo suspendo!”

En medio de estas palabras altisonantes, se escucha la intervención de otra persona —-al parecer un funcionario municipal—- que tranquilamente explica a los quejosos por qué la obra fue pausada.

Un tercero trató de intervenir durante la discusión para calmar los ánimos

Pero, de nueva cuenta, el alcalde abanderado por Verde Ecologista, interrumpe y agrega: “¡Y no estaba en el presupuesto!”. Mientras el otro trabajador del municipio reitera que hablaron con el contratista para continuar con el proyecto público.

A pesar de los intentos del funcionario por calmar la situación, Mariano DÍaz vuelve a intervenir: “Yo no puedo cagar ni arriba, ni abajo, si todos cagamos en el mismo punto, puta madre, son pendejadas. Si yo hubiera sabido de estas pendejadas, no hago la obra; si hubiera sabido de estos problemas, no la hago, y se lo dije al director de Obras Públicas, ¡y a la chingada!”.

El edil, además de hacer ademanes con las manos y mencionar groserías en cada frase, se le escuchaba molesto y confundiendo algunas palabras como ‘supido’ en lugar de sabido.

Hasta ahora ni el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas ni el propio Mariano Díaz Ochoa ha dado una explicación pública de su actuar, a propósito del video que está causando indignación entre la población de esa ciudad que, además de padecer la violencia, inseguridad, problemas ambientales y falta de agua, ahora se enfrenta a la dificultad de comunicación con el mandatario municipal.

