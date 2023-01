Estudiantes de la UdeG son víctimas de asaltos, los ladrones los amenazan con pistolas o cuchillos en la espalda

Tan solo ha pasado una semana de clases en este 2023 y la Universidad de Guadalajara (UdeG) ya tiene denuncias por el aumento de actos de delincuencia en contra de estudiantes de diversos centros universitarios.

“La calle 40 y Revolución está plagada de asaltantes, asaltos con arma de fuego, con cuchillos, con golpes, con piedras, apuñalados por la espalda para robarles el celular, no sienten que el asaltante va a llegar simplemente nos reportan que sintieron dos o tres piquetes en la espalda y que caen y ya caídos les quitan su celular”, explicó Monte Alberti Serrano Cervantes, coordinador de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

También se han tenido reportes de intentos de secuestro que se ha dado en mayor medida en contra de alumnas. Un caso fue el de una joven de la Vocacional a la cual subieron a un vehículo y se la llevaron de la puerta de la escuela, le taparon la boca con un trapo y la encontraron en la noche en las cercanías del plantel junto con otra muchacha.

“La policía se esfuerza en hacer la parte que les toca, se esfuerza por ayudarnos, nos atienden desde muy temprano, las policías escolares en los grupos de whatsapp desde las seis de la mañana o poquito después ya están monitoreando las escuelas".

"La idea es mandar un mensaje respetuoso y una solicitud respetuosa a cada uno de los presidentes municipales y al Gobierno del Estado para que no nos dejen solos, ni a nosotros ni a los policías, todo el tema de seguridad se lo dejan y responsabilizan a los elementos de seguridad pública, pero la verdad es que la seguridad pública está rebasada por más esfuerzo que hagan y por más patrullas que nos pongan, a veces no alcanzan no hay suficiente número de personal para cuidar a nuestras escuelas”.

El rector ha solicitado la ayuda del gobierno local.

Este llamado se deriva a que desde los municipios ya no participan las áreas de servicios públicos en la estrategia de Sendero Seguro, es decir, ni de inspección y vigilancia, Parques y Jardines o Reglamentos para cuidar y vigilar los entornos, lo cual inhibe a los delincuentes.

Mencionaron que en la Prepa 5 asaltaron a cinco estudiantes en la primera semana de clases y también secuestros virtuales, además de un caso de desaparición de un joven de 17 años de la preparatoria de El Salto cuya familia pidió que se mantuviera el sigilo en este caso.

El Instituto Tecnológico, Preparatorias 2, 3 y 6 así como en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), son los planteles de la red de la UdeG en donde tuvieron un mayor número de hechos delictivos en el 2022.

En lo que respecta al consumo de drogas en los planteles y también en las zonas aledañas porque es un problema social que ha ido en aumento debido a que tiendas de conveniencia permiten la venta de bebidas alcohólicas a menores de 14 o 15 años.

La UdeG tiene sus propias estrategias de seguridad

La UdeG implementó desde el 2010 estrategias preventivas, Escuela Segura, con estrategias desde el interior de los planteles; Entorno perímetro inmediato a los planteles y el de Sendero Seguro, en donde colaboran los municipios.

En el 2019, previo a la pandemia, se capacitaron sobre temas preventivos a 81 mil personas, 63 mil 864 alumnos, 10 mil 283 padres de familia, así como profesores y trabajadores. Derivado de la cultura de denuncia en la comunidad en ese año, se recibieron 652 reportes, de los cuales 131 fueron incidentes al interior y 521 reportes externos: 313 robos, 43 tentativas de robo, 821 afectados, 57 reportes de acoso, tentativas de violación y cuatro reportes de violaciones además de otro tipo de incidencias que incluyen tentativa de privación de la libertad, extorsiones, detenidos por consumo de drogas y cinco decesos.

Añadió que también se detectaron 54 cantinas en las inmediaciones de centros universitarios o preparatorias que fueron permitidas por las autoridades municipales.

En el 2022, se capacitaron a menos personas porque aún, a inicios de año, se tenían restricciones debido a la pandemia de Covid-19, fueron 44 mil personas y de estás se derivaron los reportes de 641 incidencias, 298 robos, tentativas de robos; 818 afectados, 64 reportes de acoso en las inmdiaciones de las escuelas; tres violaciones y un intento de violación. Se reportó una tentativa de violación, también además de 32 reportes de tentativa de privación de la libertad, esto es, de intentos de subir principalmente a alumnas en vehículos así como 10 casos de extorsiones, 46 detenidos por posesión de droga y cinco privaciones de la libertad virtuales.

Temen por la seguridad de los alumnos. FOTO: Especial.

Esperan justicia en sentencia contra el asesino de un estudiante

El 1 y 2 de febrero a las 10 horas, se llevará a cabo la audiencia para dictar sentencia en contra de quien presuntamente asesinó a Jorge Alberto Pérez Ramírez y se espera que se le dicte la pena máxima y que las autoridades continúan buscando a los demás cómplices en este hecho en el que le arrebataron la vida en el 2018 al estudiante del Centro universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).



Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG expuso que ha sido un juicio con muchas dilaciones y en donde deben estar de pie hasta por 12 horas, lo que ha desgastado la salud de la madre de este jóven, sin embargo, esperan que en la próxima audiencia se concluya el caso y se le dé justicia a Jorge Alberto.

