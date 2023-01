¿Rezago o inclusión? El dilema en la educación de personas con discapacidad en México

Alguna vez nos hemos preguntado si los niños, niñas y adolescentes que presentan alguna discapacidad ¿Cuentan con una formación educativa adecuada?

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) uno de cada 11 niños en México vive con alguna discapacidad y tienen menor acceso a la educación y a la salud.

Es evidente la situación a la que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ya que las escuelas consideran como una limitación a esta condición, por lo que muy pocas instituciones educativas cuentan con las instalaciones adecuadas para niños que utilizan silla de ruedas o que presentan un campo visual limitado; por otra parte, son pocos los profesores que se encuentran certificados para poder impartir clases o que cuenten con los conocimientos de lenguaje de señas o braille y también se presenta la problemática que no cuentan con el material o los libros que se encuentran adaptados a las necesidades de cada niño en particular.

Inclusión educativa

Por lo cuál, el tema de la inclusión de estos niños no se encontraría presente, ya que las opciones que tendría para una formación académica se encontraría limitada a escuelas especializadas que tiene costos algo elevados y no son tan accesibles a toda la población; además de que no tendrían la oportunidad de poder convivir con los demás niños de su edad y tener un desarrollo óptimo en el ámbito social.

Aunque no lo creamos, estos niños cuentan con sueños, metas y aspiraciones acerca de su futuro y es nuestro deber apoyarlos para que salgan adelante, hacer efectivo lo que se encuentra establecido en el Artículo 3° de la Constitución Mexicana, así como en la agenda 2030 en su objetivo cuarto denominado “Educación de calidad” cuyo objetivo principal es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos y hacer valer los derechos que se encuentran establecidos en tratados internacionales para brindarles la mayor protección posible y una inclusión completa a los niños que presentan alguna discapacidad.

Educación inclusiva, elemento clave en la lucha

Ejemplos claros de personas que presentan alguna discapacidad y sobresalieron con base de su deseo, podemos encontrar a:

José Rodolfo Chasseni: atleta paralímpico mexicano que, a la edad de dos años, a raíz de una reacción de una vacuna queda con discapacidad motriz debido a la parálisis cerebral, pero a la edad de cinco años comienza a involucrarse en el deporte por influencia de su madre, y actualmente a sus 22 años ya cuenta con seis medallas paralímpicas.

José García Antonio: artesano, ceramista y escultor mexicano mejor conocido como “el señor de las sirenas”, perdió la vista debido a un problema físico y él menciona que “se le opacó la vista, se le opacó las ventanas del alma, pero lo grandioso es que no se le apagó la vida.” El siguió con el mismo entusiasmo de siempre y ahora su taller es reconocido por el tipo de esculturas que él realiza.

Cafetería “El sueño de Frida”: la fundación Mosaico Down y el Instituto Mexicano de Gastronomía le brinda la oportunidad a jóvenes que padecen Síndrome de Down el poder realizar sus prácticas profesionales en gastronomía en esta cafetería, esto debido a que en los chicos buscaban en diversas instituciones el llevar a cabo sus prácticas, pero siempre eran rechazados y quienes los aceptaban, se desesperan rápidamente y los corrían. A través de diversos testimonios que han dado los chicos al respecto de haber laborado en el sueño de Frida, es que les gusta mucho su trabajo y que por fin se sienten incluidos en un proyecto tan maravilloso.

Sofía Jirau: modelo y embajadora puertorriqueña que padece Síndrome de Down y su condición jamás fue un problema para que modelara en pasarelas internacionales, como es en el caso del desfile de modas de la marca Victoria’s Secret.

Luchar contra el rezago

¿Qué tienen en común todos ellos? Que a pesar de las adversidades y de los obstáculos que se les presentaron, jamás se dieron por vencidos, y hoy por hoy son personas que destacan de la forma más maravillosa posible.

De una buena educación, parte todo y hoy en día, los jóvenes son el futuro de nuestro país y es por ello, que nuestro deber es siempre luchar para brindarles las mejores oportunidades para salir adelante, ya que de ellos va depender un cambio significativo en nuestra sociedad.

