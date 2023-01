Hoy no circula 27 de enero: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

El último viernes del primer mes del año llegó, pero el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este viernes 27 de enero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este viernes 27 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 27 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Claudia Sheinbaum muestra cómo se ve hundimiento en Terminal 2 del AICM

A través de un video de TikTok, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó a los capitalinos por qué es importante invertir en la rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De acuerdo con su explicación, la terminal aérea está sufriendo un hundimiento por la sobreexplotación del acuífero y el problema es tal, que la mandataria mostró que puede pasar caminando por debajo de la estructura del edificio.

“Cómo pueden ver el hundimiento del suelo, de algunos casos va de 80 cm y en otros casos va a 1.20 metros, por eso se llama hundimiento diferencial porque no en todos lado es igual […] Cuando se construyó (el Aeropuerto) el suelo estaba al mismo nivel que el piso de la Terminal, pero por la sobreexplotación del acuífero este suelo se ha ido hundiendo”, mencionó la mandataria.

