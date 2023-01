Hoy no circula 26 de enero: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Se acerca el último fin de semana del primer mes del año, pero el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este jueves 26 de enero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y Estado de México de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este jueves 26 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 26 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Gobierno CDMX condonará parcialmente pago por multas a vehículos sancionados

La administración de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió, a través de las secretarías del Medio Ambiente (Sedema) y de Administración y Finanzas (SAF), la resolución para condonar parcialmente el pago por multas a vehículos sancionados por unidades de vigilancia ambiental.

De acuerdo con la jefatura de Gobierno, el propósito es estimular en los ciudadanos una cultura de cumplimiento pronto y completo en materia de verificación vehicular y ambiental, así como en sus obligaciones fiscales. Los propietarios o poseedores de vehículos tendrán a partir de ayer, 24 de enero, y hasta el 31 de diciembre de 2023 para obtener la condonación.

