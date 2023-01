María Elena Ríos exige renuncia de juez y ministro: "¿Cuántos millones les pagó Juan Vera Carrizal para que lo liberaran?"

La saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido, cuyo actor intelectual es presuntamente el ex legislador oaxaqueño Juan Antonio Vera Carrizal, pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su caso y exigió la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho y del juez Teódulo Pacheco, a quienes acusó de corrupción por otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a su agresor.

“Exijo que renuncies, Eduardo Pinacho, eres un corrupto, por tu culpa Oaxaca está como está con las mujeres, ya no te queremos. Di tú, Eduardo Pinacho, y Teódulo Pacheco, ¿cuántos millones les pagó Juan Antonio Vera Carrizal para que lo liberaran”, demandó la saxofonista en conferencia de prensa en la que estuvo acompañada de diputadas del PAN, PRI y PRD.

“Vengo a dar el testimonio de la podredumbre de un sistema que está dejando libres a nuestros agresores, un sistema que solamente está disponible al mejor postor, un sistema que daña, agrede e insulta mi inteligencia, insulta mi dignidad y la dignidad e inteligencia de todas las mujeres mexicanas”, Recalcó Ríos.

Las legisladoras y el coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinoza Cházaro, a nombre de sus homólogos del PAN y PRI, le dieron su respaldo y acompañamiento a la oaxaqueña para garantizar su integridad y exigir justicia.

La saxofonista responsabilizó a Vera Carrizal de cualquier daño a su persona o a su familia, tras reconocer que tiene miedo, dejó claro que no se irá del país, ni se quedará callada, porque dijo, ella no es la criminal.

“Mi familia y yo corremos peligro y a mí no me gusta sentirme como la apestada porque yo no maté, yo no robé y yo no me voy a ir de mi país, porque yo no soy ninguna criminal y no le debo nada a nadie”, recalcó María Elena Ríos.