Hoy no circula 25 de enero: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este miércoles 25 de enero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y Estado de México de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 25 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 25 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Cómo lograr un holograma 0 y 00 en la verificación

Casi termina el primer mes del 2023 y ya muchos automovilistas de la Ciudad de México se preparan para realizar la verificación vehicular correspondiente a este periodo, por lo que si te corresponde verificar y quieres saber cómo obtener las calcomanías 0 y 00 para poder circular todos los días en las capital del país enseguida de decimos los requisitos que debe cumplir para obtenerlas.

No hay que olvidar que la Verificación Vehicular es obligatoria para todos los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la capital del país, en otras entidades federativas o con matrícula federal que de manera voluntaria soliciten el servicio de verificación vehicular en la CDMX.

