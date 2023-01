Mujeres Unidas por la Educación es una red que busca impulsar la enseñanza con calidad, equidad y perspectiva de género

Las mujeres siempre hemos tenido que enfrentar el desafío de conseguir la equidad de género en la educación. En las últimas décadas se han logrado avances significativos, pero falta mucho camino que recorrer. Afortunadamente, con la aparición de la tecnología ahora se puede crear conciencia y promover objetivos relevantes, como lo está haciendo La Red de Mujeres Unidas por la Educación (MUXED).

“Esta red es una iniciativa que surge no solamente para darle visibilidad a las mujeres dentro de la educación, sino también crear conciencia e impulsar iniciativas. El sistema educativo mexicano está compuesto fundamentalmente por el género femenino. Por ejemplo, 7 de cada 10 son mujeres, entre supervisoras escolares, profesoras y directoras generales, entre otras. Cuando hablamos del sistema educativo no estoy refiriéndome solamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino también a los 32 sistemas educativos estatales”, explicó Sonia del Valle Lavín, periodista especializada en política educativa, encargada de la coordinación de comunicación y parte del comité organizador de MUXED.

MUJERES PARTICIPATIVAS

Sonia, quien también ha impartido talleres y conferencias sobre los derechos de las mujeres, agregó que dentro MUXED la mayoría de las mujeres que la integran, son expertas en el sector educativo, además que han trabajado en ello e investigado desde distintos aspectos de la educación, como son universidades y los centros de investigación ubicados en distintos puntos del país.

“Actualmente, en esta red somos 190 integrantes, empezamos con 15, realmente muy pocas. Iniciamos con el proyecto hace tres años, reflexionando ¿qué pasa en la educación y la mujer? Esto con la idea de saber ¿por qué este sistema, que es altamente feminizado, carece de perspectiva de género?”, expresó del Valle Lavín.

La periodista añadió que tenemos años con grandes carencias en torno a lo que le pasa a las mujeres en el sistema, desde el inicio de su educación, hasta que la concluyen.

“Cuando se analizan las estadísticas, nos damos cuenta de que antes no se contabilizaba el número de alumnos en comparación con las alumnas, lo que ocurrió hasta hace apenas 30 años. Sin embargo, entre profesoras y profesores no existe tal división, sólo se maneja como docencia, lo que se percibe como que ciertas situaciones afectan o benefician por igual y no es así”, recalcó Sonia.

MUXED se integra por 165 mujeres comprometidas con la educación desde diferentes espacios: servicio público, academia, escuela, sector privado, asociaciones civiles, medios de comunicación, organismos nacionales e internacionales. (Créditos: Especial)

DESIGUALDAD DE GÉNERO

La especialista en política educativa aseguró, por ejemplo, que las mujeres tienen diferencias desde su contexto familiar, inseguridad de su entorno y prácticas diarias.

“Voy a poner un ejemplo, el cual no percibimos, porque es algo cotidiano, las escuelas están estructuradas por aulas, plaza cívica, jardines y patio, sin embargo, cuando los estudiantes salen a jugar, en el recreo, sí se les ocurre jugar futbol, entonces se apoderan del patio y las niñas tienen que hacerse a un lado. Sin lugar a duda, no hay prácticas recreativas diferentes. Otro ejemplo, son los baños, los cuales se construyen en igual número para niños que para niñas. Pero, se tiene que tomar en cuenta que las mujeres se tardan más en estas prácticas, por asuntos de vestimenta, por ello, tendría que haber más número de baños para el género femenino, lo cual no se toma en cuenta. Y, como esos dos ejemplos hay muchos para demostrar que desde las cosas más mínimas no hay equidad de género”, puntualizó Sonia.

ALGUNOS OBJETIVOS

1.- Trabajar para que se reconozcan las contribuciones de las mujeres en el sector educativo.

2.- Promover el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y la paridad de género en la toma de decisiones en el sector educativo.

3.- Apoyar la construcción de oportunidades educativas equitativas para todas y todos.

4.- Formar el respeto a la diversidad en su sentido más amplio para fortalecer la educación inclusiva.

5.- Defender la pluralidad y la libertad de expresión, siempre en un marco de diálogo y respeto mutuo.

6.-Contribuimos a la construcción de iniciativas educativas sustentables y amigables para nuestro planeta y las generaciones futuras.

(Créditos: Especial)

¿QUIENES INTEGRAN MUXED?

MUXED se integra por 165 mujeres comprometidas con la educación desde diferentes espacios: servicio público, academia, escuela, sector privado, asociaciones civiles, medios de comunicación, organismos nacionales e internacionales.

¿POR QUÉ SURGE MUXED?

El ámbito educativo es donde se pueden contrarrestar las desigualdades de género y, en consecuencia, ampliar a nivel social y cultural las oportunidades para las mujeres.

PAL