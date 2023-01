Hoy no circula 20 de enero: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

El tercer viernes del año llega como previo a un fin de semana que todos esperamos, sin embargo el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este viernes 20 de enero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este viernes 20 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 20 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

La Línea 1 del Metro avanza: Claudia Sheinbaum detalla los pormenores del trabajo en las vías

A través de su cuenta oficial de Twitter, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó sobre los trabajos que se han realizado con corte al 15 de enero del 2023 para la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

"Les informo los avances de la modernización de #LaNuevaLínea1 del Metro en la que realizamos una inversión histórica de más de 37 mil mdp. Aquí los detalles", señaló la mandataria. Dentro del video se destacó el avance del 50 por ciento en la colocación de aparatos de vías en las zonas de maniobras de Pino Suárez y Balbuena.

Sigue leyendo:

VIDEO: pánico en el Metro, una señora se pone a rezar durante viaje en la Línea 3

Emergencia en la secundaria 26: ocho alumnos intoxicados con diazepam por reto de TikTok

Metro CDMX: captan a un hombre robando cable entre las estaciones San Antonio Abad y Pino Suárez