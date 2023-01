Hoy no circula 19 de enero: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este jueves 19 de enero en la Ciudad de México y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este este jueves 19 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 19 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Arrasa la SSC con los vehículos y obstáculos a la vialidad en la Venustiano Carranza

Bajo las premisas de agilizar la movilidad, apoyar al peatón, orientar al conductor y evitar molestias entre la ciudadanía, mencionadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se realizó un dispositivo de recuperación de vialidades y espacios públicos en la zona de una plaza comercial ubicada en la avenida del Peñón y la calle Oriente 158, colonia Moctezuma Segunda Sección, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En la zona, vecinos levantaron denuncias acerca de diversos vehículos estacionados en zonas prohibidas, por lo que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se trasladaron a las calles y avenidas con denuncias con el objetivo de despejar las calles en beneficio de automovilistas, peatones que circulan a diario en la zona.

