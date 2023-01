Hoy no circula 18 de enero: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Mitad de la tercera de semana del año y el movimiento en la capital del país no para, sin embargo el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este miércoles 18 de enero un ordenamiento que se aplicará en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 18 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 18 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

App CDMX: Claudia Sheinbaum enseña cómo usar el botón de pánico en caso de emergencia

¿Sabías que desde tu celular puedes activar el botón de pánico en caso de emergencia? A través de un video, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, enseñó a los capitalinos cómo pueden activar este mecanismo de auxilio en caso de sentirse inseguros desde la App CDMX de la administración capitalina.

“Continuando con el #lunesdeseguridad, quiero mostrarles cómo usar el botón de pánico en caso de emergencia”, comentó la mandataria. Con la activación de este dispositivo, las personas podrán elegir el tipo de emergencia: médica, delito o tránsito. Es importante tener presente que si se activa este protocolo de emergencia por error se tendrán cinco segundos para realizar su desactivación".

