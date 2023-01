Ricardo Monreal afirma que solo con Morena va a buscar la candidatura presidencial

El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que se queda en Morena para buscar la candiatura presidencial rumbo al 2024, en entrevista a medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que sus aspiraciones siguen firmes y su "lucha va a ser dentro de Morena para ganar a la buena".

"Con uno que se vaya o una que ya no participe se pone en riesgo la unidad de Morena, por eso no he abandonado la idea de luchar al interior de Morena con reglas clara, piso parejo y una oportunidad igual para todos", aseveró Ricardo Monreal.