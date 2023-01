Hoy no circula miércoles 11 de enero: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este miércoles 11 de enero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad y Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. El ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 11 de enero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 11 de enero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

La Línea 12 del Metro volverá a funcionar, este domingo reabre el tramo subterráneo

El próximo domingo 15 de enero será reabierto el tramo subterráneo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que todo está listo para que se retome el servicio en esta ruta, entre las estaciones Atlalilco y Mixcoac.

"El objetivo es que sea el domingo y este Consejo Consultivo, que se formó, le pedí yo al director general del Metro que los llevará, que hicieran un recorrido, que les explicara lo que se hizo, creo que es importante, y todo está para que el domingo se reabra el tramo subterráneo de la Línea 12", dijo en conferencia de prensa, después de la entrega de tarjetas de la pensión de bienestar.

Sigue leyendo:

Choca el Metrobús en Balderas L3, hay 3 heridos

Asesinato en La Polar: Sheinbaum advierte que van por más implicados

Policía Cibernética advierte sobre videos virales con retos o desafíos peligros